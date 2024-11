Covid-19, bronchiolite, grippe : un premier autotest «combiné» bientôt disponible

L'ESSENTIEL Dès demain, le premier autotest "combiné", appelé "All in triplex", du groupe français AAZ va être vendu librement autour de 10 euros dans les pharmacies.

Ce dispositif permet de détecter le SARS-CoV-2, le virus grippal (A ou B) ou le virus respiratoire syncytial (VRS) chez les enfants et les adultes.

Si le fabricant estime qu’il est très fiable, la Haute Autorité de Santé émet, pour l’instant, des réserves.

Neige, pluie, températures froides… À l’approche de l’hiver, la grippe, la bronchiolite et le coronavirus vont ou ont même déjà fait leur retour. Pour faciliter le dépistage de ces pathologies virales et améliorer leur prise en charge, un premier autotest "combiné" va être vendu en pharmacie à compter de ce mercredi 27 novembre. Ce dernier est le test antigénique "All in triplex" du groupe français AAZ, selon les informations du Parisien. Conçu pour les enfants et désormais autorisé aux adultes, il permet de détecter le SARS-CoV-2, le virus grippal (A ou B) ou le virus respiratoire syncytial (VRS).

Covid-19, bronchiolite, grippe : que sait-on de l’efficacité du premier autotest « combiné » ?

"Déjà utilisé par plus de 100 services d’urgences pédiatriques et adultes dont de nombreux centres hospitaliers universitaires", ce dispositif peut être réalisé, depuis un arrêté du 21 mai 2024, par les pharmaciens en officine "en demandant quelques euros de reste à charge", selon le quotidien. Dorénavant, il peut être commercialisé librement pour une durée de cinq ans. L’entreprise conseille de le vendre à environ 10 euros l’unité, mais les pharmacies ont le droit de fixer un autre prix. Comme pour les autotests Covid, aucun remboursement par l’Assurance Maladie n’est prévu.

"All in triplex est le premier autotest combiné à obtenir la certification CE IVDR en Europe", peut-on lire sur le site du groupe AAZ. Côté efficacité, le fabricant assure que ce test antigénique est "fiable, avec 99 % de corrélation avec le test PCR nasopharyngé pour la partie Covid". Cependant, la Haute Autorité de Santé reste pour le moment plus mesurée et alerte sur "des niveaux de sensibilité nettement inférieurs à ceux affichés sur la notice" dans un rapport publié en 2023. "Tout dépend des critères choisis. (…) Une enquête d’envergure nationale sera lancée durant l’hiver 2025-2026", a indiqué la société française au journal.

Comme utiliser le test antigénique "All in triplex" ?

Ce test, effectué par voie nasale, est "rapide", car le temps nécessaire pour le faire "est d’environ une minute", d’après le fabricant. Indolore, son éponge de prélèvement fixée au bout d’un petit tube doit être mise dans chaque narine. L’utilisateur doit faire plusieurs rotations pendant 15 secondes. Ensuite, il convient d’insérer le dispositif dans son support. "Le temps d’attente avant la lecture est de 15 minutes." Composé de trois bandelettes de couleurs différentes (bleue pour le coronavirus, verte pour la grippe et orange pour la bronchiolite), le résultat est négatif si une seule bande s’affiche et positif s’il y en a deux.