Covid-19, grippe : près d’un Français sur deux ne portent pas de masque en cas de symptômes

L'ESSENTIEL Cette année encore, 43 % des Français confient ne jamais porter le masque, même en cas de symptômes, en présence de personnes fragiles ou dans les lieux très fréquentés.

Pour plus de la moitié des personnes interrogées, les intentions de maintenir les gestes barrières ou d’augmenter leur adoption l’hiver prochain sont majoritairement motivées par le retour d’une nouvelle épidémie de Covid-19.

Cependant, 15 % des adultes estiment qu’aucune raison ne les pousserait à continuer ou augmenter l’adoption des gestes barrières.

"Comment évolue l’adhésion des Français aux mesures de prévention contre les virus de l’hiver ?" C’est la question à laquelle a répondu Santé publique France dans une enquête "CoviPrev" publiée ce mardi 15 octobre. Dans le cadre de ce sondage, mené entre le 30 août et le 9 septembre 2024, l’autorité sanitaire a interrogé, un échantillon national représentatif de 2.000 personnes âgées de 18 ans et plus, par Internet, à chaque vague de l’étude. Dans le détail, les participants ont répondu à des questions "sur la fréquence de l’adoption des gestes barrières (port du masque, lavage des mains, aération des pièces…) au cours des 12 derniers mois." Ensuite, les données ont été comparées à celles recueillies du 11 au 18 septembre 2023.

Port du masque : seuls 13 % des citoyens le font en cas de symptômes

Selon les résultats, 29 % des volontaires à CoviPrev ont déclaré porter un masque souvent (16 %) ou systématiquement (13 %), en cas de symptômes, en présence de personnes fragiles ou dans les lieux très fréquentés. Cependant, 43 % des Français ont déclaré ne jamais porter le masque dans ces situations à risque, et 7 % ne jamais se laver les mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique. "En moyenne, quel que soit le geste barrière concerné, la proportion de répondants déclarant ne jamais les respecter était plus élevée chez les hommes, les personnes en situation d’inactivité, les personnes défavorables à la vaccination en général, les personnes déclarant ne pas être à risque de forme sévère de Covid-19, ainsi que les personnes résidant en zone rurale", peut-on lire dans l’enquête.

Gestes barrières : aucune raison n’inciterait 15 % des Français à les adopter

Mais qu’est-ce qui pousseraient les adultes à continuer à appliquer les gestes barrières ou à les respecter plus souvent ? En 2023, la moitié ou plus des citoyens sondés avaient évoqué "le retour de l’épidémie de Covid-19" et "l’envie de ne pas être malade ou de ne pas contaminer ses proches", ces deux raisons ont aussi été choisies à des proportions identiques de 53 % chacune en 2024.

Les données ont montré que la proportion de répondants indiquant être incités à appliquer les gestes barrières ou à les respecter plus souvent dans le cas d’épidémie de grippe ou d’une autre maladie de l’hiver diminuait de moitié par rapport à la Covid-19. "Les personnes évoquant que l’arrivée d’une épidémie de grippe leur ferait adopter davantage les gestes barrières étaient plus nombreuses parmi les personnes âgées de 65 ans ou plus (36 %), les CSP+ (34 %), les personnes se déclarant en mauvais état de santé général (40 %), ainsi que parmi les personnes à risque de forme sévère de Covid-19 (33 %)."

Pour 15 % des Français, aucune raison ne les pousserait à continuer ou augmenter l’adoption des gestes barrières (contre 13 % en septembre 2023).