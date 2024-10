Grippe et Covid-19 : ce qu’il faut savoir sur la campagne de vaccination

L'ESSENTIEL La campagne de vaccination contre la grippe se déroule du 15 octobre 2024 au 31 janvier 2025.

Il est possible de se faire vacciner contre la Covid-19 en même temps.

La vaccination est prise en charge à 100 % pour les personnes à risque.

Du 15 octobre 2024 au 31 janvier 2025, toutes les personnes à risque sont invitées à se faire vacciner contre la grippe, et faire – si elles le souhaitent – un rappel contre la Covid-19 en même temps. "L'enjeu est de faire de cette double campagne un nouveau réflexe annuel", a expliqué Sarah Sauneron, directrice générale adjointe de la santé, lors d’une conférence de presse, selon FranceInfo.

Vaccination contre la grippe et la Covid-19 : qui sont les personnes concernées ?

Les autorités sanitaires recommandent aux personnes à risque de se faire vacciner contre la grippe et la Covid-19, deux infections pouvant entraîner de graves complications chez les plus fragiles. Sont concernées :

les personnes âgées de 65 ans et plus ;

les patients de moins de 65 ans, y compris les enfants dès l’âge de 6 mois, souffrant de certaines maladies chroniques (diabète, mucoviscidose, insuffisance cardiaque…) ;

les femmes enceintes ;

les individus souffrant d’obésité (IMC supérieur ou égal à 40) ;

les personnes séjournant dans un établissement de soins de suite ou dans un établissement médico-social d’hébergement quel que soit leur âge.

Ces "cibles" bénéficient d’une prise en charge intégrale par l’Assurance Maladie du vaccin contre la grippe. Au-delà des personnes à risque, la vaccination est également conseillée pour les étudiants et les professionnels du secteur de la santé et ceux en contact régulier avec des personnes fragiles (entourage des nourrissons de moins de six mois ou de personnes immunodéprimés…).

De plus, la campagne propose, encore cette année, de vacciner les enfants de 2 à 17 ans révolus sans comorbidité. Pour eux, la prise en charge par la Sécurité sociale est de 65 %.

Pour mémoire : l’injection contre le SARS-CoV-2 reste gratuite pour tous, même les personnes qui ne sont pas à risque.

Covid, Grippe : comment se déroule la vaccination ?

Il n’existe pas de vaccin permettant de lutter à la fois contre les virus de la grippe et le coronavirus. En revanche, il est possible de faire les injections des deux produits le même jour. L’Assurance Maladie précise, en effet, sur son site internet : "il n’y a pas de délai à observer entre la vaccination contre la grippe et la vaccination contre la Covid-19".

Les piqûres peuvent être réalisées par des médecins, des infirmiers, des pharmaciens, des sages-femmes ou encore des étudiants en médecine ou pharmacie.

"Si vous réalisez la vaccination contre la grippe en même temps que la vaccination contre la Covid-19, vous devez toujours apporter votre vaccin contre la grippe chez le professionnel qui vous vaccine. Le vaccin contre la grippe est exclusivement disponible en pharmacie. Le vaccin contre la Covid-19 est disponible chez le professionnel de santé qui vous vaccine", ajoute l’Assurance Maladie.

Pour obtenir le vaccin contre la grippe, il faut aller à la pharmacie et présenter le bon de prise en charge (envoyé par la caisse d’Assurance Maladie) ainsi que la carte vitale. Si vous êtes une personne cible (par exemple une femme enceinte, une personne obèse ou un proche d’un nourrisson...) mais que vous n’avez pas reçu le bon, rapprochez-vous de votre médecin, votre pharmacien, votre infirmier ou votre sage-femme. Ces professionnels ont la possibilité d’en remettre un.