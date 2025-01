Grippe : face à l'afflux de malades, une vingtaine d'hôpitaux ont déclenché le plan blanc

L'ESSENTIEL Une vingtaine d'hôpitaux ont déclenché le plan blanc face à la grippe.

Il leur permet de prendre des mesures exceptionnelles pour faire face à l'afflux de malades.

Pour se protéger du virus, la vaccination est recommandée.

L’épidémie de grippe se propage en France et les hôpitaux s’organisent. Selon un comptage réalisé par l’Agence France Presse, une vingtaine d’établissements ont déclenché le plan blanc : Vannes, Ploërmel, Aubenas, Toulon, Cholet, etc. Cela permet de mettre en place des mesures exceptionnelles pour faire face à l’afflux de malades : déprogrammation d’opération, rappel du personnel, etc. Pour l’heure, le ministère de la Santé affirme ne pas pouvoir estimer le nombre d’hôpitaux ayant eu recours à ce dispositif.

Grippe : quelle est la situation en France ?

Dans son dernier bulletin, Santé publique France confirme une "forte augmentation de l'ensemble des indicateurs grippe en ville et à l'hôpital dans toutes les classes d’âge". Toutes les régions métropolitaines sont en situation épidémique. La Martinique en épidémie, la Guadeloupe et la Guyane sont classés en pré-épidémie. "Les enfants de moins de 15 ans étaient les plus touchés en ville et à l'hôpital, et on observait une forte augmentation des hospitalisations chez les personnes âgées de 65 ans et plus", indique l’organisme.

Plan blanc : des hôpitaux débordés par l’afflux de malades de la grippe

Dans les hôpitaux, cette augmentation des cas est ressentie par les soignants. "On a le sentiment que c’est plus fort qu’habituellement", indique la porte-parole du syndicat Samu-Urgences de France (SUDF), Agnès Ricard-Hibon à Ouest-France. "Le problème majoritaire, c’est le manque de lits d’hospitalisation, comme toujours, estime-t-elle. (…) Il faut réserver un nombre de lits dans les services pour l’activité des urgences."

De son côté, Mathias Wargon, chef du service des urgences du centre hospitalier Delafontaine à Saint-Denis, déplore un manque d’organisation dans certains services. "Quand j’entends qu’il y a des patients qui attendent 10 heures, 12 heures, 15 heures avant d’être vu, c’est qu’il y a un problème d’organisation, il y a peut-être un problème de personnel mais dans ces cas là, on monte gueuler à la direction pour avoir du personnel, avance-t-il sur le plateau BFMTV. On ne peut pas agrandir les services d’urgence comme ça, donc il faut s’organiser."

Pour le ministre de la Santé, Yannick Neuder, cette multiplication de plans blancs "traduit bien l'état de tension dans lequel se retrouve notre système de santé", a-t-il déclaré à France Info lors d'un déplacement à Rennes. "Une de mes priorités sera de favoriser tout ce qui peut produire du soin sur le territoire", pour "éviter le recours systématique aux urgences", affirme le nouveau ministre.

Comment se protéger de l'épidémie de grippe ?

Quant aux patients, notamment les plus à risque, les professionnels de santé les appellent à se protéger face à la maladie. "Actuellement, la plupart des patients qui sont porteurs de formes sévères ne sont pas vaccinés", constate Laurent Ducros, responsable du service réanimation de l’hôpital Sainte-Musse à Toulon, dans un reportage de TF1. La vaccination est recommandée pour les personnes de plus de 65 ans, les femmes enceintes, les personnes atteintes de maladie chronique ou celles en situation d’obésité avec un indice de masse corporelle supérieur ou égal à 40. "Le virus est plus dangereux pour elles car il peut entraîner des complications graves", alerte le ministère de la Santé.