Infections hivernales : l’épidémie de grippe bat son plein en ce début 2025

L'ESSENTIEL La grippe connaît une forte progression en France, avec toutes les régions métropolitaines désormais en phase épidémique et des hospitalisations en hausse, notamment chez les personnes âgées.

La bronchiolite, bien qu’en déclin global, reste présente dans plusieurs régions, tandis que la Covid-19 reste stable à des niveaux faibles.

Santé publique France recommande la vaccination et les gestes barrières pour limiter l’impact de ces infections respiratoires en pleine recrudescence.

La grippe fait rage en ce début d’année 2025, avec une hausse spectaculaire des cas dans toute la France. Mais elle n’est pas seule : la bronchiolite et la Covid-19 suivent des trajectoires bien distinctes. Les dernières données de Santé publique France, publiées ce 2 janvier, nous livrent un état des lieux détaillé de cette vague d’infections respiratoires hivernales.

La grippe : une épidémie qui prend de l'ampleur

La grippe est désormais présente partout en France métropolitaine, avec la Martinique également en pleine épidémie. La situation est en phase pré-épidémique en Guadeloupe et en Guyane. Le virus A (H1N1)pdm09 est le plus dominant, bien qu’une circulation plus faible du virus B/Victoria soit également observée. Les hospitalisations liées à la grippe sont en forte hausse, en particulier chez les personnes âgées, et les décès attribués à la grippe ont doublé en une semaine, passant de 1,9 % à 3,8 % des certificats de décès.

La bronchiolite en déclin, la Covid-19 stable

La bronchiolite, après un pic fin décembre, commence à reculer. L’épidémie reste cependant active dans plusieurs régions, notamment en Outre-mer, à Mayotte et en Guyane. En Île-de-France, la situation semble s’améliorer, avec une sortie progressive de la phase épidémique.

Quant à la Covid-19, l’activité reste modérée et stable. Les consultations et les hospitalisations liées à ce virus restent faibles, et la situation est relativement calme par rapport à la grippe. Toutefois, la vigilance reste de mise face à d’éventuelles évolutions du virus.