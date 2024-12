Grippe : que faire quand son enfant est malade ?

L'ESSENTIEL Chez l’enfant, comme chez l’adulte, la grippe est liée à un virus.

Elle peut engendrer des problèmes de respiration et une déshydratation.

Après consultation médicale, il est nécessaire de maintenir l’enfant au repos, de l’hydrater et d’éviter toute transmission du virus.

Entre deux et six millions de personnes contractent le virus de la grippe chaque année en France. Elle peut toucher toutes les catégories de la population, dont les enfants. "Beaucoup de gens pensent que seuls les enfants souffrant de maladies chroniques développent des complications graves liées à la grippe, mais ce n’est pas le cas, prévient le Dr Sabrina Ma, pédiatre, sur le site de la clinique Cleveland, aux États-Unis. Des milliers d’enfants sont hospitalisés chaque année à cause de la grippe, et bon nombre d’entre eux n’ont aucun autre problème de santé." Pour limiter le risque de complication, il est important de réagir dès les premiers symptômes de la grippe chez l’enfant.

Grippe chez l’enfant : quels sont les symptômes ?

Selon le ministère de la santé, le symptôme principal de la grippe chez l’enfant est la fièvre supérieure à 38,5°. Chez les nourrissons de moins de 6 mois, elle peut aussi se manifester par le refus ou les difficultés à s’alimenter.

Certains symptômes, plus importants, doivent alerter :

un essoufflement au repos ;

des difficultés pour respirer ;

la réapparition d'une fièvre après une amélioration des symptômes ;

la survenue d'une toux productive avec crachats purulents ou avec présence de sang ;

la diarrhée ;

une déshydratation ;

des troubles de la conscience.

Traitement de la grippe chez l’enfant : que faire ?

Pour confirmer le diagnostic, il est primordial de consulter un médecin. Si la contamination est confirmée, l’Assurance Maladie donne quelques conseils afin de soigner la grippe chez l’enfant.

Pour soulager la fièvre, il faut l’installer dans une pièce fraîche et aérée (entre 18 et 20°C) et éviter les pièces surchauffées. "Ne le couvrez pas trop ; enlevez-lui des épaisseurs de vêtements pour permettre à la chaleur de s’échapper et abaisser sa température corporelle, alerte-t-elle. Ne le déshabillez pas complètement, car il pourrait alors avoir trop froid et commencer à grelotter." Il faut éviter les bains froids (2°C sous sa température), car cela risque de provoquer des frissons. Il est important de donner suffisamment à boire afin d’éviter la déshydratation.



En parallèle, le ministère de la Santé rappelle qu'il faut renforcer les mesures d’hygiène à la maison en aérant les pièces et en se lavant les mains régulièrement. "Protégez l’entourage, tout particulièrement les autres enfants et les femmes enceintes, en les gardant à distance (éviter bises et tout contact)", recommande-t-il.

Certains enfants restent contagieux jusqu'à deux semaines après l'infection. Pour limiter les risques, il faut que l'enfant n'ait plus de fièvre depuis au moins 24 heures, et plus de vomissements, ni diarrhée, depuis la même durée, avant de les remettre à l'école ou dans leur structure de garde.

Grippe chez l’enfant : quels sont les médicaments à utiliser ?

Le principal traitement contre la grippe chez l’enfant est le médicament contre la fièvre. "Le paracétamol est le médicament conseillé en dehors de ses contre-indications d’utilisation : un maximum de 60 mg par kilo et par jour, à répartir en quatre ou six prises, soit environ 15 mg/kg toues les six heures ou 10 mg/kg toutes les quatre heures", souligne l’Assurance Maladie.

Si malgré ces différentes mesures, vous constatez une aggravation des symptômes ou une persistance de ceux-ci, il faut consulter à nouveau ou appeler le SAMU en cas d’urgence. En moyenne, la grippe chez l’enfant dure entre sept et dix jours.