Bailler fait du bien mais peut aussi être signe de maladies

L'ESSENTIEL Bâiller permet au cerveau de réguler sa température interne et d'activer la vigilance et la concentration.

Trop bâiller ou ne plus bâiller peuvent être le signe de certaines maladies.

Le bâillement est contagieux, ce serait lié à l'ocytocine, une hormone liée à l'empathie et à l'attachement.

Le bâillement est un réflexe respiratoire involontaire que nous avons tous expérimenté à un moment donné de notre vie, le matin au réveil, après un repas copieux ou encore lors de la fatigue du soir. Il se caractérise par une ouverture rapide et involontaire de la bouche accompagnée d'une inspiration profonde, suivie d'une expiration lente. Mais à quoi sert-il ?

Bailler stimule le cerveau

Un être humain baille en moyenne 250.000 fois au cours de sa vie, dès le ventre de sa mère et jusqu'à son décès. Le bâillement n'est pas une simple ouverture de la bouche mais un mouvement d'étirement généralisé des muscles respiratoires, de la face et du cou. Bien que le bâillement puisse être considéré comme un signe de fatigue ou d'ennui, il joue en réalité un rôle important dans la stimulation de notre cerveau et de notre vigilance.

Certaines études suggèrent que le bâillement pourrait être un moyen pour notre cerveau de réguler sa température interne. En effet, lorsque la température du cerveau augmente, par exemple lorsqu'on est fatigué, que l'on s'ennuie, qu'on est malade, qu'on a chaud ou encore avant ou après les repas, en baillant, nous inhalons de l'air frais qui refroidit le cerveau et aide à maintenir une température optimale. Bailler permet alors d'augmenter la pression artérielle et de "rafraîchir" le cerveau pour activer la vigilance et la concentration.

Le bâillement peut être un signe de maladies

De plus, le bâillement est souvent associé à une sensation de bien-être et de détente. Certaines études suggèrent que le bâillement est un anti-stress, il libère les tensions et est propice à la détente.

Une personne en bonne santé baille entre cinq et dix fois par jour. Cependant, le bâillement excessif, jusqu'à 200 fois par jour, peut également être le signe de certaines maladies. Parmi ces affections figurent la fatigue chronique, l'apnée du sommeil, la dépression, l'anxiété, la méningite, ou une intoxication au monoxyde de carbone. Ou à l'inverse, ne plus bailler du tout peut être en lien avec la maladie de Parkinson.

Le bâillement est contagieux

Les scientifiques se sont également penchés sur le fait que le bâillement soit contagieux. D'après une étude, la bâillement serait lié à l'ocytocine, une hormone liée à l'empathie, à l'attachement voire à l'amour, plus son taux est élevé, plus il y a de chances qu'une personne baille en en voyant une autre bâiller. Une autre étude suggère qu'un proche nous fera plus facilement bailler qu'un inconnu.

Certains chercheurs suggèrent même que le bâillement pourrait être un mécanisme de communication non verbal. Il pourrait être utilisé pour transmettre des signaux sociaux tels que la fatigue, le stress ou l'ennui.