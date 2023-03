Anatomie : plus vous bâillez longtemps, plus votre cerveau est gros

L'ESSENTIEL Le bâillement augmente le flux de sang frais vers le cerveau et a donc une fonction thermorégulatrice.

Chez les mammifères et les oiseaux, la durée des bâillements augmente avec la taille et le nombre de neurones dans leur cerveau.

"Si la température du cerveau, pour quelque raison que ce soit, augmente trop, nous sommes moins alertes et moins attentifs."

Nous bâillons entre 5 et 10 fois par jour. Cela se produit lorsque l’on a envie de dormir ou faim. Les êtres humains ne sont pas les seuls à ouvrir la bouche par une contraction involontaire des muscles de la face. Cette grande inspiration a aussi été observée chez les vertébrés. Depuis plusieurs années, les biologistes s'interrogent sur les raisons de l'évolution du bâillement.

Plus le cerveau est gros, plus il a besoin d'être refroidi

"De récentes recherches indiquent que le bâillement est devenu un mécanisme de refroidissement du cerveau. Étant donné que les gros cerveaux ont des besoins thermolytiques plus importants et que la température du cerveau est déterminée en partie par la production de chaleur issue de l'activité neuronale, on a émis l'hypothèse que les animaux ayant un gros cerveau et davantage de neurones bâilleraient plus longtemps pour produire des effets de refroidissement comparables", ont indiqué des scientifiques de l’université d'Utrecht (Pays-Bas).

Plus de 1.250 bâillements ont été recueillis

Pour vérifier leur théorie, ils ont réalisé une étude publiée dans la revue Communications Biology. Dans le cadre de ces travaux, l’équipe a recueilli 1.291 bâillements de 55 mammifères et 46 espèces d'oiseaux. "Nous nous sommes rendus dans plusieurs zoos avec un appareil photo et avons attendu que les animaux baillent. C'était un travail de longue haleine. Obtenir des séquences vidéo d'un si grand nombre d'animaux en train de bâiller demande une certaine patience, et le codage de tous ces bâillements m'a immunisée contre la contagiosité du bâillement", a déclaré Jorg Massen, auteur des recherches, dans un communiqué. Ensuite, les auteurs ont relié la durée de ces bâillements à des données cérébrales et neuronales.

Les vertébrés dotés d'un plus gros cerveau bâillent plus longtemps

D’après les résultats, la durée des bâillements chez les espèces augmente avec la taille et le nombre de neurones dans leur cerveau. Les chercheurs ont constaté que les mammifères semblaient bâiller plus longtemps que les oiseaux. Selon eux, cela peut s'expliquer par la température centrale plus élevée dans le corps des oiseaux. La différence entre la température centrale des oiseaux et l'air ambiant est plus importante que chez les mammifères. Par conséquent, le cerveau d'un oiseau se refroidit plus rapidement par rapport à l'air ambiant, de sorte qu'un bâillement plus court est suffisant.

"Si la température du cerveau augmente trop, nous sommes moins attentifs"

Pour rappel, le cerveau fonctionne mieux à une température optimale. "Si la température du cerveau, pour quelque raison que ce soit, augmente trop, nous sommes moins alertes et moins attentifs. Il semble aujourd'hui que les mammifères et les oiseaux aient développé un mécanisme comportemental pour contrer ce phénomène. (…) Nous devrions peut-être cesser de considérer les bâillements comme de l’impolitesse et apprécier plutôt que la personne essaie de rester attentive", a conclu Jorg Massen.