Le cerveau commence à décliner plus tard qu'on ne le pensait

L'ESSENTIEL L’activité cérébrale diminue seulement à partir de la trentaine.

C’est cinq ans plus tard que ce que les recherches scientifiques précédentes révélaient.

Grâce à leurs travaux, les scientifiques disposent désormais d’une meilleure cartographie du cerveau.

Le cerveau reste jeune plus longtemps que ce que l’on pensait jusqu’alors ! En effet, grâce à des études récentes sur la vitesse de traitement du cerveau et son évolution avec l'âge, les chercheurs du Centre médical universitaire d'Utrecht (UMC Utrecht) au Pays-Bas, ont découvert que notre cerveau commence à décliner vers 30-40 ans, et non pas 25 ans.

Le déclin mental n'intervient qu'après 30 ans

D’après leurs travaux publiés dans la revue Nature Neuroscience, ce n’est qu’après l’âge de trente à quarante ans que les connexions neuronnales dans le cerveau ralentissent.

Ils ont en effet découvert que les connexions dans notre cerveau deviennent de plus en plus rapides au fil des ans : de deux mètres par seconde chez les enfants de quatre ans à quatre mètres par seconde chez les personnes âgées de trente à quarante ans. Ce n'est qu'après cette période que la vitesse se réduit.

"Notre cerveau continue à se développer beaucoup plus longtemps que nous le pensions", a ainsi déclaré la scientifique Dorien van Blooijs.

Les chercheurs ont également constaté des différences entre les régions du cerveau. Par exemple, le lobe frontal, la partie avant du cerveau responsable de la réflexion et de l'exécution des tâches, se développe plus longtemps qu'une zone responsable du mouvement.

Cette étude propose une meilleure cartographie du cerveau

Ces données ont été obtenues en effectuant des mesures précises à l'aide d'une grille d'électrodes que certains patients épileptiques se font poser sur le cerveau (sous le crâne) en prévision d'une opération de l'épilepsie. La grille se composait de 60 à 100 électrodes qui mesurait l'activité cérébrale.

74 patients, couvrant les tranches d'âge de l'enfance (6-13 ans), de l'adolescence (14-18 ans), du jeune adulte (19-33 ans) et de l'âge moyen (49-64 ans), ont été inclus dans cette étude.

Ces résultats fournissent des informations importantes sur notre système nerveux central, qui comprend l’encéphale et la moelle épinière. Ils constituent en outre un pas de plus vers une meilleure compréhension du cerveau et des troubles qui entravent son bon fonctionnement, ont indiqué les chercheurs : "Nous avons ainsi pu créer une carte des zones du cerveau qui doivent ou ne doivent pas être enlevées lors d'une chirurgie de l'épilepsie, par exemple (...). Nous espérons que notre travail fera progresser non seulement la recherche sur l'épilepsie, mais aussi la recherche sur d'autres troubles cérébraux."