Pourquoi la force musculaire augmente les chances de vivre vieux

L'ESSENTIEL Dans une étude, des chercheurs ont observé un lien entre la force de préhension de la main et le risque de mortalité.

Les personnes ayant plus de poigne avaient un risque de décès plus faible, toutes causes confondues.

Parmi les causes étudiées, il y avait notamment les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et les pneumonies chez les hommes.

Fréquence cardiaque, tension artérielle, cholestérol… En termes de santé, on se focalise toujours sur les mêmes indicateurs. Et pourtant, il y a une chose que l’on ne mesure jamais et qui pourrait pourtant donner des informations cruciales sur le risque de décès. Il s’agit de la force de préhension de la main !

Plus la poigne est élevée, plus le risque de décès diminue

Selon une étude publiée dans l’American Journal of Medicine, les personnes qui ont le plus de force de préhension de la main ont un risque de décès moins élevé, toutes causes confondues. Pour mesurer cela, les chercheurs ont étudié les données de près de 5.000 personnes vivant au Japon, âgées de 35 à 74 ans. Entre 1970 et 1972, ces participants ont passé une série de tests physiologiques, dont une mesure de la force de la main. Leur état de santé et la mortalité ont été suivis jusqu’à la fin de l’année 1999.

Résultat : les personnes qui avaient le plus de poigne présentaient un risque de décès plus faible, toutes causes confondues. Parmi celles étudiées, il y avait notamment les maladies cardiovasculaires, les accidents vasculaires cérébraux ou encore les pneumonies pour les hommes. Les participants ont été suivis pendant plusieurs décennies, ce qui a permis aux chercheurs de voir que le lien entre la préhension de la main et le risque de décès était progressif et valable sur le long terme. En effet, chaque augmentation du niveau de force de la poigne réduisait la mortalité et ce, même après plus de 20 ans de suivi. D’après les chercheurs, cette relation entre la poigne et le risque de décès était valable aussi bien pour les femmes que pour les hommes, dans différentes tranches d’âge.

Force de préhension de la main : 14 % de risque en moins de développer une première maladie

Dans une récente étude, publiée dans la revue The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, des chercheurs avaient aussi montré que la poigne était un indicateur de santé. D’après leurs résultats, chaque augmentation de la force de préhension de la main était associée à une réduction de 14 % du risque de première maladie, de 8 % du risque de passer à plusieurs maladies et de 13 % du risque de décès après l'apparition de ces problèmes de santé. La force de la poigne pourrait donc constituer un indicateur fiable de la santé métabolique, mais elle ne garantit pas la longévité. Pour préserver votre santé, il vaut mieux manger équilibré, faire du sport régulièrement et limiter les conduites à risque comme le tabagisme et la consommation d’alcool.