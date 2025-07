La force de votre poigne peut révéler des maladies chroniques

L'ESSENTIEL Une faible force de poigne est liée à des maladies comme la dépression, l’hypertension ou l’Alzheimer chez les plus de 50 ans.

Ce manque de force de préhension est aussi prédictif de difficultés dans les gestes du quotidien, comme monter les escaliers, se lever d’une chaise ou s’habiller.

Mesurer la force de la main pourrait ainsi devenir un outil clé pour anticiper les fragilités liées à l’âge.

Qu’elle soit de fer ou mollassonne, votre poignée de main peut en dire long sur vous, et votre état de santé en vieillissant. C’est ce que révèle une vaste étude menée par l’Université de Sharjah (Emirats arabes unis), publiée dans la revue Aging Clinical and Experimental Research. Pour la première fois, des chercheurs ont analysé à grande échelle le lien entre la force de préhension de la main – mesurée par la capacité à serrer ou à saisir un objet avec ses mains – et diverses maladies chroniques chez les plus de 50 ans.

Une fragilité musculaire révélatrice

La perte progressive de force musculaire, appelée sarcopénie, est chose fréquente à mesure que l’on vieillit. Mais l’étude, basée sur les données de quelque 18.000 adultes de plus de 50 ans vivant à domicile et originaires de douze pays européens, est allée plus loin : une faible force de poigne ("handgrip strength") a été associée à des pathologies comme l’hypertension artérielle, la dépression, le diabète, la maladie d’Alzheimer ou encore l’arthrose. Et ce, "avec une exactitude pronostique significative", peut-on lire dans un communiqué.

Les chercheurs ont montré que ce manque de force de préhension était prédictif de difficultés futures dans les gestes et les tâches du quotidien, comme monter les escaliers, se lever d’une chaise ou s’habiller. Le tout, indépendamment du niveau de qualité de vie des participants ou de la présence de comorbidités, comme la dépression ou le diabète. L’équipe de scientifiques précise que "les corrélations étaient plus solides chez les hommes que chez les femmes, tous âges confondus". A noter également que l’indice de masse corporelle (IMC) élevé est un facteur aggravant de vieillissement musculaire, qui s’accélère dès 60 ans.

Un indicateur clé de pathologies pour les médecins

La force de poigne est depuis longtemps utilisée par les médecins pour détecter la fragilité physique. Mais cette étude renforce son intérêt en tant qu’outil prédictif fiable, et facilement mesurable, pour anticiper des dégradations de l’état de santé et un ensemble de pathologies liées à l’âge. "Nos résultats ont des implications cliniques et politiques, susceptibles d’aider les professionnels de santé et les décideurs à identifier les adultes âgés en situation de faiblesse musculaire."

Ce n’est pas la première étude à mettre en évidence une association entre la force de préhension et le risque de maladie chronique et de mortalité : une recherche de 2024 avait montré que les personnes ayant le plus de poigne avaient moins de risque de souffrir de handicaps avec l’âge, tandis qu’une autre, plus récente, révélait qu’une diminution de la force dans les mains, associée à une vitesse de marche ralentie, pouvait être un signe de déclin cognitif.