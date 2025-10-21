Saint-Etienne : des paniers de légumes bios «prescrits» aux femmes enceintes

L'ESSENTIEL Saint-Etienne finance un dispositif d'ordonnances vertes pour les femmes enceintes de la ville. Elles se voient prescrire un panier de légumes bio gratuit par leur médecin.

40 femmes vont pouvoir bénéficier de ces produits une fois par semaine entre le 4e et le 8e mois de leur grossesse.

L'objectif est d'aider les mamans à mieux manger pendant cette période cruciale.

Avoir une alimentation saine et limiter l’exposition aux perturbateurs endocriniens durant la grossesse sont essentielles pour la santé de la future maman et du bébé.

Dans le cadre de son plan cancer, la ville de Saint-Etienne en partenariat avec la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé du Grand Saint-Étienne (CPTS) lance un programme d’ordonnances vertes : 40 femmes enceintes pourront se voir prescrire un panier de fruits et légumes bio gratuits jusqu'à leur huitième mois de grossesse.

Ordonnance verte pour les femmes enceintes : des paniers bio pour la santé des futures mamans

Le panier de légumes et fruits bio doit être prescrit par un professionnel de santé (médecin, sage-femme, gynécologue…). Selon le journal Le progrès, les conditions pour profiter de ce dispositif sont d’être une Stéphanoise enceinte de son premier enfant dont le quotient familial est inférieur ou égal à 1.000 euros. Les aliments biologiques, remis une fois par semaine, proviennent de producteurs locaux. Différents points de collecte sont prévus en ville ainsi que dans son agglomération. Les 40 bénéficiaires du programme devront participer à deux ateliers obligatoires : l'un sera consacré aux perturbateurs endocriniens et l'autre permettra d’apprendre à cuisiner sainement les fruits et légumes du panier. D'autres ateliers facultatives sur différentes thématiques (santé mentale, l'allaitement, l'activité physique, le tabac...) leur seront aussi proposés.

"Nous voulons cibler des personnes aux revenus modestes, des femmes enceintes de leur premier enfant, qui n’ont pas une alimentation de qualité ou qui n’ont pas les moyens de s’acheter du bio, a expliqué à Ouest-France Nadia Semache, adjointe au maire en charge de la santé et du plan cancer. L’idée, c’est que ça perdure et qu’on puisse accompagner de plus en plus de femmes."

Grossesse : "il faut une alimentation saine, équilibrée et diversifiée"

"C’est une très bonne initiative, d'autant plus que les produits sont bio. Lors d’une grossesse, il n'y a pas besoin de manger pour deux. Mais il faut une alimentation saine, équilibrée et diversifiée pour couvrir les besoins nutritionnels spécifiques de la femme enceinte. Ces derniers augmentent au fil des trimestres", explique le Dr Caroline Pombourcq.

Faire la part belle aux fruits et aux légumes de saison pendant la grossesse permet de répondre aux besoins de la mère et du foetus en vitamines, minéraux et fibres. "On peut manger plus de légumes aux repas, en crudités et en accompagnement. Et des fruits en dessert, au petit-déjeuner ou encore en cas de petit creux", propose le site gouvernemental 1000 premiers jours pour booster la consommation.

Toutefois attention avant de croquer dans une pomme ou dans une carotte. "Pendant la grossesse, il faut bien nettoyer, éplucher et rincer les légumes et les fruits - et cela même s’ils sont bio - afin de réduire les risques de toxoplasmose, une infection dangereuse pour le fœtus", alerte la médecin.

Pour mémoire, pendant la grossesse, il est aussi recommandé d’éviter les produits ultra-transformés, les fromages au lait cru, l’alcool ainsi que les viandes, fruits de mer et poissons et peu ou pas cuits.

Saint-Etienne n’est pas la première ville à soutenir un "programme d'ordonnances vertes", le dispositif a été lancé à Strasbourg il y a trois ans, et a fait plusieurs émules en France depuis.