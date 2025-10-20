Grossesse : l'exposition au chlordécone allonge le délai pour concevoir un enfant

L'ESSENTIEL Le chlordécone est un pesticide qui a été utilisé dans les bananeraies des Antilles jusqu'en 1993, année où il a été interdit.

Néanmoins, ce produit très persistant est encore présent dans les sols et dans l’eau.

Selon une nouvelle étude, l’exposition des femmes au chlordécone est associée à un allongement du délai pour concevoir un enfant.

"Plus les femmes ont été exposées à des niveaux élevés de chlordécone, plus elles ont mis de temps à concevoir leur enfant”, indique dans un communiqué Luc Multigner, directeur de recherche émérite à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et co-auteur d’une étude sur ce sujet, publiée dans la revue Environmental Health.

Les sols et l’eau durablement contaminés par le chlordécone

Le chlordécone est un pesticide. Selon l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), il a été utilisé dans les bananeraies des Antilles jusqu’en 1993, année où il a été interdit. "Très persistant, il a contaminé durablement les sols et l’eau, et impacte encore aujourd'hui les cultures et les productions animales”, précise l’ANSM.

Lors de leur étude, les scientifiques ont évalué l’effet de ce produit sur la fertilité des femmes. Pour cela, ils ont analysé les données de 668 Guadeloupéennes enceintes entre novembre 2004 et décembre 2007. Les informations provenaient de questionnaires (réalisés lors de visites de contrôle du deuxième ou du troisième trimestre de grossesse) et de prélèvements sanguins pour mesurer leur taux de chlordécone.

Chlordécone : entre 24 et 28 % de chances en moins d’être enceinte

Le chlordécone est associé à un allongement du délai nécessaire pour concevoir un enfant. Dans le détail, les chercheurs ont découvert que les participantes les plus exposées, avec une concentration supérieure à 0,4 µg/l de chlordécone dans le sang, avaient mis plus de temps à tomber enceintes. Chez les femmes des deux groupes d’exposition les plus élevés, les chances de conception au cours d’un cycle étaient réduites de 24 à 28 %.

Le chlordécone n’impacte-t-il que la fertilité des femmes ? Dans cette étude, les scientifiques se sont concentrés sur les futures mamans et ne peuvent donc pas répondre à cette question. "Cependant, des études précédentes en Guadeloupe chez les hommes, à des niveaux d’exposition similaires à ceux des femmes, n’avaient montré aucun effet sur la qualité du sperme ni sur les hormones de la reproduction”, souligne Luc Multigner.

Néanmoins, à ce stade de leurs recherches, les scientifiques ont seulement observé une association entre le chlordécone et l'augmentation du délai pour concevoir un enfant. Comme le précise le communiqué, "l’étude n’établit pas formellement de lien de cause à effet”. Plusieurs autres facteurs peuvent influencer la fertilité féminine comme l’endométriose, la consommation de tabac ou d’alcool, l’exposition aux perturbateurs endocriniens, etc.