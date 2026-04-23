Changement climatique : ces maladies qui risquent d’exploser

L'ESSENTIEL Entre 2015 et 2024, le risque moyen global d'épidémie de dengue a augmenté de 297%, selon la nouvelle étude.

Les températures en hausse ont été responsables de 62.000 décès en 2024.

Plus d'un million de personnes supplémentaires en Europe ont été confrontées à une insécurité alimentaire modérée ou sévère en 2023.

Le réchauffement climatique ne donne pas uniquement un coup de chaud à notre planète, il met aussi notre santé en danger. Dans son édition 2026 publiée ce mercredi 22 avril 2026, l'étude Lancet Countdown Europe montre que les décès attribuables à la chaleur ont fortement augmenté sur la période 2015 - 2024 par rapport à celle de référence de 1991 à 2000. Le rapport estime ainsi que les températures élevées ont entraîné 62.000 décès en 2024.

Au-delà des maladies liées à la chaleur, les humains font également face aux effets indirects néfastes du changement climatique comme la propagation des moustiques tigres, des tiques, de la pollution et de l’insécurité alimentaire, alertent les experts.

Les moustiques et les tiques profitent du réchauffement climatique

La hausse des températures a fait de l’Europe un terrain propice au développement des moustiques tigres. La présence de plus en plus importante de ces insectes volants dans notre région s’accompagne d’une hausse de risque des maladies dont ils sont les vecteurs. “Par exemple, l'aptitude à la transmission annuelle du virus de la dengue a augmenté de 297 % en Europe sur la période 2015-2024, par rapport à 1981-2010, ce qui contribue probablement à l'augmentation du nombre d'épidémies locales d'arbovirus transmis par Aedes en Europe”. Les cas de virus du Nil occidental, du Chikungunya et du Zika sont également en augmentation. "La fréquence des épidémies locales augmente de 1,24 fois par an en moyenne, la plupart des épidémies locales survenant en France", précise notamment le rapport.

Autre source d’inquiétude : le paludisme. Si la maladie transmise par le moustique de genre Anopheles a été éradiquée en Europe depuis une dizaine d'années, les experts remarquent que "l'adéquation climatique" du vieux continent à l'insecte, vecteur du parasite responsable de l'infection, progresse.

Toutefois, les moustiques ne sont pas les seuls animaux porteurs de maladie à profiter du réchauffement climatique. Les tiques Ixodes, qui peuvent transmettre la maladie de Lyme, et les tiques Hyalomma, vecteurs la fièvre hémorragique de Crimée-Congo (FHCC) sont aussi sources de préoccupation. Entre 2015 et 2024, "l'adéquation climatique est restée stable pour les tiques Ixodes, mais a augmenté pour Hyalomma par rapport à la période 1981-2010", écrivent les auteurs. "En Europe du Sud, la saison d'activité de l'Ixodes tick (adaptée aux régions tempérées et humides) a été raccourcie de 0,9 %. Cependant, pour la tique Hyalomma, adaptée aux environnements chauds et secs, la saison d'activité a augmenté de 11,9 %", ajoutent-ils.

Attention à l’insécurité alimentaire

Outre les maladies liées à la chaleur et les animaux qui prolifèrent sous des climats plus chaud, la hausse des températures impacte aussi notre environnement, et par effet domino notre santé. L’augmentation des vagues de chaleur et de l'exposition à la sécheresse renforce les risques d’insécurité alimentaire. Plus d'un million de personnes supplémentaires en Europe y ont été confrontées de manière modérée ou sévère en 2023.

Les travailleurs de plein air dans la construction et l'agriculture ont fait face de leur côté à des risques plus importants de blessures liées à la chaleur en raison d'une exposition accrue aux hautes températures. "De plus, le changement climatique a prolongé la saison pollinique de 1 à 2 semaines, augmentant la durée d'exposition des personnes atteintes de rhinite allergique", notent les auteurs.

"La chaleur croissante, l'aggravation de la pollution de l'air domestique, l'exposition aux maladies infectieuses et les menaces croissantes à la sécurité alimentaire mettent des millions de personnes en danger aujourd'hui - pas dans un avenir lointain", prévient Joacim Rocklöv, codirecteur du Lancet Countdown Europe et professeur à l'Université de Heidelberg, sur le site d'Euronews. "Les choix que nous faisons maintenant décideront si ces impacts sur la santé s'aggravent rapidement ou si nous commençons à nous diriger vers une Europe plus sûre, plus juste et plus résiliente", conclut-il.