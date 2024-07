Chutes : les astuces qui réduisent les risques

L'ESSENTIEL Une personne sur trois de plus de 65 ans et une sur deux de plus de 80 ans tombent chaque année.

Environ 9.300 personnes de 65 ans et plus décèdent chaque année des suites d’une chute.

Plusieurs aménagements au sein du domicile et mesures d'hygiène de vie peuvent réduire les risques de chutes.

En France, environ une personne sur trois de plus de 65 ans et une sur deux de plus de 80 ans tombent chaque année. Ces chutes - qui sont la principale cause de traumatismes physiques chez les seniors - ont de nombreuses répercussions physiques et sociales. Toutefois, comme le rappelle la Dr Cara McDermott lors d’une interview accordée à The Associated Press, plusieurs mesures permettent de réduire les risques de chutes.

Chutes : sécuriser le domicile

Pour l’experte, le premier point sur lequel être attentif est l’aménagement du domicile. Il faut ainsi retirer tous les obstacles et difficultés potentiels. Par exemple, ôter les tapis et autres objets au sol pouvant être gênants, fixer les câbles et fils électriques au sol ou utiliser des range-câbles. Autre astuce : installer plusieurs lampes dans les pièces les plus fréquentées pour supprimer les zones d’ombres.

Autre point important pour éviter les chutes. Il faut faire attention à l’accessibilité des objets du quotidien comme les casseroles, les poêles, les boîtes de conserve, les paquets de pâtes ou encore les bouteilles de shampooing. Il est préférable de les garder à portée de main.

Par ailleurs, il faut sécuriser les lieux où il est possible de perdre l’équilibre. Par exemple, il est conseillé d'avoir des rampes et des garde-corps des deux côtés des escaliers, ou encore d'installer une barre d'appui et des bandes antidérapantes dans la salle de bain.

Si vous avez des difficultés à marcher, équipez-vous d’une canne ou un déambulateur pour gagner en stabilité. Toutefois, attention, il faut s’assurer que ces objets soient adaptés à votre taille et utilisés correctement.

"Si vous avez du parquet, qui favorise les glissades, préférez des chaussons avec des semelles antidérapantes. Si cela vous est possible, vous pouvez aussi faire poser un revêtement antidérapant, bien fixé au sol", précise de son côté l’Assurance Maladie sur son site.

Privilégier les activités qui développent la force et l’équilibre

En vieillissant, les seniors peuvent avoir tendance à bouger de moins en moins par peur de tomber. C’est une erreur. Rester actif est l’un des meilleurs moyens de prévenir les futures chutes, et cela, même si vous en avez déjà connu. L’exercice permet, en effet, de maintenir et d'entretenir la force musculaire et l’équilibre.

"Cela ne signifie pas que vous devez sortir et commencer à courir des marathons ou autres, mais simplement (faire) des exercices fonctionnels", explique la Dr McDermott à nos confrères. Elle conseille entre autres le yoga sur chaise, le taï-chi et la marche… ou encore de jouer avec les petits-enfants.

Chutes : attention aux prescriptions

Plusieurs traitements peuvent provoquer des étourdissements, de la somnolence, des nausées ou des vertiges... et par effet domino perturber l’équilibre et augmenter les risques de chute. Ainsi, pour la Dr Cara McDermott, il est essentiel de parler au médecin traitant de tous les médicaments pris et de la manière dont ils peuvent agir ensemble. Il ne faut pas hésiter non plus à les avertir des effets secondaires rencontrés.

"Les modifications de l’audition, de la vision et des autres sens sont courantes avec l’âge et peuvent contribuer aux chutes. Assurez-vous de faire tester régulièrement votre audition et votre vision", précise-t-elle dans l’article. L'experte conseille également la prise de vitamine D et de calcium pour booster la santé des os, autre élément essentiel pour la bonne santé des seniors.

Et en cas de chute, même si elle n’a pas eu de conséquence grave, il est préférable d’en informer votre médecin. "C'est peut-être une chose ponctuelle, mais faites quand même vérifier", explique la Dr McDermott.