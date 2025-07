Phénomène de Lazare : un Italien ressuscite 30 minutes après avoir été déclaré mort

L'ESSENTIEL Un Italien de 78 ans, déclaré mort après deux arrêts cardiaques, est revenu à la vie 30 minutes plus tard.

Ce phénomène rare, appelé syndrome de Lazare, correspond à une reprise spontanée du rythme cardiaque après l’arrêt des soins.

Depuis 1982, 76 cas ont été recensés dans le monde, selon une étude.

30 minutes après sa mort, un Italien de 78 ans est revenu à la vie, selon le quotidien La Stampa. Victime de deux arrêts cardiaques, les secours avaient tenté de le réanimer, sans succès.

L’homme déclaré mort ouvre soudainement les yeux et parle

Devant l’échec de la réanimation, les équipes d’urgence déclarent alors le patient décédé. L’hélicoptère de secours est renvoyé mais l’ambulance reste avec le corps, en attendant la venue du corbillard.

Au bout de 30 minutes, l’incroyable a lieu : l’homme de 78 ans ouvre soudainement les yeux, se relève et réclame ses filles. Depuis, il a été hospitalisé pour réaliser des examens. Son état serait jusqu’à présent stable.

Dans le monde scientifique, cette résurrection a un nom. C’est le phénomène de Lazare : quand le cœur d’un patient déclaré mort redémarre, alors que toutes ses constantes vitales étaient à l’arrêt.

“Cela peut arriver après une réanimation bien conduite, a expliqué Frédéric Adnet, chef de service au Samu de Paris, à 20 Minutes. Lorsque l’on réalise un massage cardiaque et une ventilation mécanique, c’est-à-dire qu’on met de l’air dans les poumons avec une machine et qu’on constate que le cœur ne rebat pas, on enlève toutes les machines et de très rares fois, le cœur repart à distance de la réanimation et le patient peut recommencer à bouger.”

76 cas de phénomène de Lazare

C’est en janvier et en mai 1982 que les premiers cas du phénomène de Lazare ont été rapportés par une équipe d’Helsinki, en Finlande, et par des médecins internistes du centre hospitalier de Dreux, en France. Le nom est donné quelques années plus tard, en 1993, en référence au personnage biblique Lazare de Béthanie, ressuscité quatre jours après sa mort.

Le phénomène de Lazare est très rare dans le monde. Fin 2022, une étude publiée dans la revue Journal of Clinical Medicine avait répertorié 76 cas dans 27 pays. Parmi eux, un français de 66 ans, qui avait été victime d’un malaise cardiaque en 2022. Mais 30 minutes après la constatation du décès, il était revenu à la vie.

Hospitalisé et dans le coma, le patient avait fini par mourir quelques jours plus tard, “comme malheureusement presque tous les patients en coma anoxique", avait déclaré Frédéric Adnet, chef du Samu de Seine-Saint-Denis qui avait pris en charge la victime, à l’Agence France Presse (AFP), dont les propos étaient rapportés par Le Parisien.

Le plus jeune cas documenté de phénomène de Lazare était âgé de 9 mois, tandis que le plus âgé avait 97 ans.