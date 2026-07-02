Feux de forêt dans le Sud : quels effets sur la santé ?

L'ESSENTIEL Les fumées des feux de forêt contiennent entre autres des gaz des polluants et des particules fines.

Elles affectent la santé des populations, en particulier des pompiers et des personnes ayant des troubles respiratoires.

Plusieurs bons gestes permettent de réduire l'exposition.

Le Sud de la France a débuté le mois de juillet en devant affronter plusieurs incendies. Un feu déclaré dans l’Hérault s’est propagé jusqu’à l’Aude, brûlant sur son passage 900 hectares. Les pompiers ont également dû lutter contre deux autres incendies dans les Bouches-du-Rhône (Rognac et Lançon-Provence). Si ces feux n’ont pas fait de victimes, ils ne restent pas sans risque pour la population, notamment en raison de leurs fumées.

La fumée d’incendie contient de nombreuses substances nocives

La plupart des feux déclarés mercredi sont désormais fixés. Toutefois, les risques restent importants car six départements du pourtour méditerranéen seront toujours en vigilance rouge pour risque "très élevé" pour les feux de forêt vendredi. Il s’agit des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, de l'Hérault, du Gard, du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône. Quatre autres sont classées orange : l'Aveyron, l'Ardèche, la Drôme et le Var.

Il est important de savoir que les flammes ne sont pas les seuls dangers des incendies. "Dans les zones impactées par les fumées des incendies de forêt, les particules en suspension représentent le polluant de l'air le plus important. Environ 80 % sont des particules fines, dont une majorité sont des particules submicroniques dont la taille est inférieure au micron. Les feux intenses génèrent également des particules de cendres dites géantes", explique l’ANSES sur son site. On peut aussi citer le monoxyde de carbone ainsi que les substances chimiques présentes dans les fumées (dioxyde de carbone, des composés organiques volatils comme l’acroléine, le formaldéhyde et le benzène, métaux lourds…). Tous ces éléments sont aussi connus pour être néfastes pour la santé.

L’inhalation des fumées impacte en premier lieu les voies respiratoires, provoquant leur irritation, un essoufflement, une toux, des maux de tête, mais surtout l’aggravation de maladies respiratoires comme l’asthme. Plusieurs études ont également lié l’exposition aux fumées des incendies de végétation à un risque cardiovasculaire plus élevé (AVC, infarctus…).

Les pompiers sont les plus touchés par les effets des feux. Les personnes ayant des antécédents respiratoires de type asthme, insuffisance respiratoire chronique ou autres pathologies respiratoires, ainsi que celles souffrant d’une insuffisance cardiaque ou autres troubles cardiaques doivent être prudentes.

Fumées de feux de forêt : comment se protéger ?

Si vous habitez dans les zones non évacuées où parviennent les panaches de fumée des feux de forêt, plusieurs gestes peuvent aider à limiter l’exposition :

réduire au maximum les déplacements et le temps passé à l’extérieur ;

éviter également les activités physiques en plein air dans le secteur ;

garder les portes et fenêtres fermées et n’aérer que lorsque les conditions le permettent ;

occulter les aérations avec des linges humides ;

arrêter les ventilations mécaniques contrôlées (VMC) durant les épisodes de fumées ;

ne pas utiliser d’encens, de bougies ou de parfums d’ambiance afin de ne pas aggraver davantage la qualité de l’air intérieur ;

surveiller les personnes sensible

Il est aussi conseillé aux personnes à risque de porter un masque filtrant de type FFP2, en cas d’exposition directe aux fumées.

De plus, en cas d’apparition de symptômes ou d’une gêne respiratoire, il faut contacter son médecin généraliste, "et à défaut, en fonction de l’intensité des symptômes ou de la gêne respiratoire, contacter le 15", prévient l’ANSES.