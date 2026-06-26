Grossesse : ce risque trop méconnu pendant et après

L'ESSENTIEL L'insuffisance cardiaque pendant ou après une grossesse est mal diagnostiquée.

Les symptômes d'insuffisance cardiaque sont l'essoufflement, une respiration difficile, la fatigue et une prise de poids accompagnée d'un gonflement des jambes et des pieds.

Il faut améliorer le dépistage et la prévention du trouble chez les femmes enceintes et les jeunes mamans.

La grossesse ainsi que la première année suivant l’accouchement sont des périodes à haut risque pour le cœur des femmes. Elles font, en effet, face à un risque accru de développer une insuffisance cardiaque. Mais ce risque reste assez méconnu et mal pris en charge alerte l'American Heart Association.

"L’insuffisance cardiaque pendant et après la grossesse passe souvent inaperçue"

"L’insuffisance cardiaque pendant et après la grossesse passe souvent inaperçue. En reconnaissant les symptômes plus tôt et en instaurant un traitement approprié, notamment en période post-partum, les médecins et les systèmes de santé ont une occasion précieuse de prévenir les complications graves et de sauver la vie des mamans", explique le Dr Demilade A. Adedinsewo, président du groupe de rédaction scientifique bénévole de l'American Heart Association.

En effet, les experts ont par exemple établi que les femmes enceintes souffrant d'insuffisance cardiaque ont environ 32 fois plus de risques de décéder aux alentours de l'accouchement que les autres. Il est ainsi essentiel de bien connaître les symptômes pour repérer le trouble le plus tôt possible. La difficulté est qu’ils sont très proches des troubles rencontrés lors d’une grossesse sans complication : l'essoufflement, une respiration difficile, la fatigue et une prise de poids accompagnée d'un gonflement des jambes et des pieds. Cette similarité des symptômes explique pourquoi l'insuffisance cardiaque chez les futures et jeunes mères passe souvent inaperçue.

"L’insuffisance cardiaque périnatale peut toucher les femmes, qu’elles soient ou non atteintes d’une maladie cardiovasculaire. Les facteurs de risque généraux d’insuffisance cardiaque comprennent l’ hypertension artérielle, le diabète de type 2, un taux de cholestérol anormal, le surpoids, l’obésité ou le syndrome métabolique. Durant la période périnatale, les facteurs de risque spécifiques incluent une cardiopathie connue avant la grossesse, un âge maternel avancé, une grossesse multiple, des variants génétiques connus pour l’insuffisance cardiaque, le recours à la procréation médicalement assistée et l’utilisation prolongée de tocolytiques (médicaments utilisés pour freiner le travail prématuré)", précise l’association américaine dans un communiqué.

Outre l’aggravation d’une insuffisance cardiaque connue ou non diagnostiquée, certaines femmes enceintes peuvent développer une cardiomyopathie du péripartum (CMP-PP). Il s’agit d'une insuffisance cardiaque qui se développe en fin de grossesse ou plusieurs mois après l'accouchement. Plusieurs facteurs de risque ont été identifiés : avoir eu plusieurs grossesses, être âgée de 30 ans ou plus, les grossesses multiples et la prééclampsie.

Souffrir d’une insuffisance cardiaque non-traités pendant la grossesse augmente les risques de troubles du rythme cardiaque, d’AVC, d'aggravation de la fonction cardiaque, d’accouchement prématuré, de césarienne, d'hémorragie du post-partum ou d’une santé mentale fragile chez la maman. La maladie peut aussi avoir des conséquences pour le bébé : retard de croissance intra-utérin, insuffisance pondérale à la naissance, hospitalisation prolongée en soins intensifs néonatals, mortinaissance ou décès du nourrisson au cours des quatre premières semaines de vie.

"L'insuffisance cardiaque représente un risque important pour la santé de la mère et du bébé. Tout retard dans la reconnaissance et le diagnostic de l'insuffisance cardiaque pendant la période périnatale peut engager le pronostic vital", avertissent les experts de l'American Heart Association.

Cœur : pourquoi la période post-partum est-elle cruciale ?

Pour l’American Heart Association, il est essentiel d’améliorer le suivi cardiaque des jeunes mamans bien au-delà de la consultation postnatale (généralement organisée entre 6 et 8 semaines après l'accouchement). En effet, la période critique s’étend sur tout le post-partum. C'est-à-dire la première année suivant l'accouchement.

"Ce suivi continu durant la première année peut inclure des visites à domicile et des alternatives aux consultations en présentiel, telles que la télémédecine et le recours aux outils numériques pour le suivi à distance et l'évaluation des symptômes", proposent les experts.

"L’amélioration des soins post-partum est essentielle à la protection de la santé maternelle. Un dépistage standardisé, une écoute attentive des préoccupations des patientes et un meilleur accès aux soins sont cruciaux pour améliorer la situation des mères et de leurs familles", ajoute le Dr Adedinsewo.