Morsure de chien : un bébé de huit mois en urgence absolue

Deux chiens de race Staff ont attaqué un bébé de huit mois au Pont-de-Claix en Isère. Suite à de graves blessures, l’enfant a été hospitalisé au CHU Grenoble-Alpes, d'après Ici. Selon l’Assurance maladie, plusieurs centaines de milliers de morsures, principalement de chien, sont recensées en France chaque année. Les enfants en sont les premières victimes avec un risque plus élevé de blessure à la tête et au cou, "d’où des blessures beaucoup plus graves", souligne l’organisme.

Comment réagir en cas de morsure de chien ?

La prise en charge dépend de la gravité de la morsure. Dans un premier temps, il faut nettoyer la blessure avec de l’eau et du savon, "en faisant couler l'eau abondamment sur la morsure", indique l’Assurance Maladie. Les corps étrangers comme des saletés ou des poils doivent être délicatement retirés. "En cas de saignement, comprimez la plaie à l’aide d’un linge propre et surélevez, si possible, le membre qui saigne. Si le saignement persiste ou est abondant, contactez les urgences." S’il s’interrompt, il faut ensuite rincer abondamment la plaie, puis la sécher. Enfin, il faut appliquer une solution antiseptique et couvrir d’un pansement stérile. "Prenez ou donnez à la personne blessée un antalgique de type paracétamol en cas de douleur", ajoute-t-elle.

Si la morsure est située aux mains, aux pieds ou près d’une articulation, il est nécessaire de consulter un médecin. Pour l’Assurance Maladie, d’autres situations doivent conduire à une consultation médicale : une plaie d’apparence profonde, des corps étrangers impossibles à retirer ou en cas de morsure de chat, car le risque d’infection est alors plus élevé. Certaines personnes sont également plus à risque comme celles souffrant de diabète ou immunodéprimées.

Morsure du chien : quelles sont les situations d’urgence ?

Dans certains cas, il est nécessaire de contacter les secours au plus vite : si la morsure est située au visage, au cou ou au niveau des organes génitaux ; si la plaie est déchiquetée ou atteint les os ; si la blessure entraîne une forte hémorragie quelle que soit sa localisation ; ou si la personne perd la sensibilité ou la capacité de mouvement du membre blessé. "Une prise en charge médicale et chirurgicale est alors nécessaire", alerte l’Assurance Maladie.

Elle rappelle que même si la blessure est de faible gravité, il est important de surveiller les symptômes dans les jours suivants la morsure. Tout signe d’infection doit susciter la vigilance : douleur, rougeur, gonflement, écoulement purulent, fièvre, etc.