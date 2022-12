Un homme meurt à cause de la morsure de son chat 4 ans plus tard

L'ESSENTIEL La fasciite nécrosante est une infection bactérienne des tissus mous mortelle et rapidement évolutive.

Ses facteurs de risque sont le diabète, l'obésité, la cirrhose, les hémopathies malignes ou encore la toxicomanie par voie injectable.

Le germe Pasteurella multocida, étudié par Louis Pasteur, est le plus souvent transmis par morsure, griffure ou léchage d'un animal infecté.

Il y a 4 ans, Henrik Kriegbaum Plettner, alors âgé de 29 ans, a décidé d’adopter une chatte et ses petits dans un refuge. Quelques jours plus tard, en tentant de déplacer un chaton, il est mordu au doigt. Comme de nombreux propriétaires de petits félins, il ne s’est pas alarmé face à cet incident, jusqu’à ce qu’il réalise quelques heures plus tard que sa main avait doublé de taille.

Victime d’une fasciite nécrosante, une infection bactérienne très rare

Le jeune homme a été voir un médecin dès le lendemain. Après plusieurs consultations, il a été pris en charge par le Kolding Hospital (Danemark) où il a été hospitalisé pendant un mois. Il a subi 15 opérations du doigt durant cette période.

Les médecins ont déterminé qu’il souffrait d’une infection bactérienne rare, appelée "fasciite nécrosante". Elle est provoquée par des agents pathogènes (dans son cas Pasteurella multocida) surnommés "bactéries mangeuses de chair". Toutefois, ils ne "mangent" pas réellement les tissus. Ils libèrent des toxines qui les détruisent.

"Le chat a mordu dans un vaisseau sanguin, et quand un chat mord puis retire son croc, le trou se referme et la bactérie se propage", a expliqué la mère du trentenaire décédé à la chaîne danoise TV. Après quatre mois de soin, les docteurs ont décidé d’amputer l’index blessé. Néanmoins, l’opération n’a pas permis de stopper l’infection et son état s’est aggravé au cours des quatre dernières années. "Sa santé fluctuait", a-t-elle indiqué. "Il avait un système immunitaire affaibli, une pneumonie, la goutte et le diabète".

Il est décédé en octobre après 4 années de lutte contre l’infection

Henrik Kriegbaum Plettner est décédé en octobre dernier à l’âge de 33 ans. Sa famille a décidé de rendre sa tragique histoire publique afin que d'autres prennent les morsures de chat au sérieux. Sa veuve a confié de son côté aux médias dont le Daily Mail : "nous savions qu'il allait mal. Cependant, nous n'avions aucune idée qu'il était si gravement malade". Elle recommande ainsi : "allez chez le médecin après une morsure, ne pensez pas, oh, c'est juste un chat. Ne prenez aucun risque".

Les morsures de chat font partie des plus dangereuses

Les morsures des chats peuvent, en effet, devenir problématiques. Interrogé par le journal allemand RTL, le généraliste Dr. Woodpecker a expliqué : "Il n'y a qu'un seul type de morsure qui est encore plus dangereux - c'est la morsure humaine, car un nombre particulièrement élevé de germes dangereux peuvent pénétrer dans les tissus ici. Et c'est ce qui cause des problèmes".

"La morsure de chat est généralement plus superficielle que, par exemple, celle du chien. Mais parce que les chats ont des dents plus petites et plus pointues, ils laissent souvent des blessures profondes dans leur sillage. Cela signifie que les germes qu’ils ont dans la bouche peuvent pénétrer profondément dans les tissus". Tous les agents pathogènes ne représentent pas la même dangerosité. "Certains ne font rien à la peau et cela ne devient problématique que lorsqu'ils pénètrent dans le sang ou dans les articulations ou les os de la personne", précise l’expert.