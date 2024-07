Hyperhidrose : comment contrôler la transpiration excessive ?

L'ESSENTIEL On parle d’hyperhydriose lorsqu’une personne présente une transpiration excessive, diffuse ou souvent localisée aux aisselles, pieds et mains.

"La chaleur, le stress, les aliments épicés ou la caféine peuvent déclencher des poussées", selon la dermatologue Shoshana Marmon.

Pour atténuer l’hypersudation, elle conseille de bien sécher les zones de transpiration, d’utiliser un anti-transpirant et d’opter pour des tissus respirants.

56. C’est le nombre de départements placés en vigilance orange canicule ou orages ce 30 juillet. Selon Météo France, "les fortes chaleurs progresseront vers le nord du pays. Les 35 à 36 degrés seront atteints ou dépassés sur une grande partie du pays, excepté sur les régions Bretagne, Normandie, nord des Pays-de-Loire, Hauts-de-France et Grand-Est." Ainsi, les Français risquent d’avoir chaud et de transpirer durant les prochaines heures, voire même jours, car d’après l'agence météorologique, "les températures caniculaires se maintiendront au moins jusqu'à mercredi soir".

Hyperhidrose : "la chaleur, le stress, les aliments épicés ou la caféine peuvent déclencher des poussées"

Si en temps normal, le corps produit environ 0,5 L de sueur par jour, chez certaines personnes, la transpiration peut être excessive, diffuse ou souvent localisée aux aisselles, pieds et mains. Dans ce cas, on parle d’hypersudation ou d’hyperhidrose. Cet excès de sueur s’identifie par des mains qui s’humidifient facilement (au point d'entraîner une gêne pour tenir un volant de véhicule, travailler sur ordinateur, utiliser des outils ou serrer la main de quelqu'un d’autre), le corps transpire tellement que la personne concernée craint de, par exemple, faire du sport ou de danser avec d’autres gens, ou elle se sent obligée de se doucher et se changer plusieurs fois par jour.

"Cette forme de transpiration excessive peut avoir un impact significatif sur la qualité de vie d'une personne. En effet, il y a un impact physique, de la transpiration à travers les vêtements, mais il y a souvent une composante émotionnelle due à la gêne sociale ou à la conscience de soi associées à la condition. (…) Comme pour la transpiration normale, la chaleur, le stress, les aliments épicés ou la caféine peuvent déclencher des poussées d'hyperhidrose", signale le docteur Shoshana Marmon, professeure adjoint de dermatologie au New York Medical College, dans un communiqué de l'American Academy of Dermatology.

Que faire pour atténuer l’hypersudation ?

Afin de limiter l’excès de transpiration, la spécialiste recommande de bien sécher les zones de transpiration après la toilette des zones sujettes à la transpiration, qui doit être réalisée avec un savon doux. "Cette habitude empêche toute macération qui pourrait favoriser l’apparition de mycoses cutanées et prévient l'apparition d'odeurs désagréables", précise l’Assurance Maladie.

Elle préconise également d’utiliser un anti-transpirant sur la peau sèche au moment du coucher et le matin. "Il faut l'appliquer sur toutes les parties du corps qui transpirent, y compris les paumes, le dos et l'arrière des genoux. Les anti-transpirants agissent en bouchant les glandes sudoripares, empêchant ainsi la transpiration, alors que les déodorants se contentent de masquer l'odeur de la sueur et les odeurs corporelles", a expliqué la dermatologue.

Autre conseil : opter pour des tissus respirants comme le coton, le lin ou la laine. "Pour éviter l'usure prématurée des textiles, liée à la sueur, vous pouvez utiliser des protections en coton, jetables et auto-adhésives à placer directement sur la peau sous les aisselles." Côté chaussures, il est préférable de se tourner vers du cuir ou de la toile, plutôt que du plastique.