Les ados confient-ils trop leurs émotions à l’IA ?

L'ESSENTIEL Les adolescents utilisent de plus en plus les chatbots pour parler de leurs émotions.

Des chercheurs craignent un impact sur l'apprentissage des compétences sociales.

Ils pointent deux risques : un "déplacement relationnel" et un "apprentissage relationnel inadapté".

Et si les meilleurs conseils n'étaient pas toujours ceux d'une machine ? De plus en plus d'adolescents se tournent vers des intelligences artificielles (IA) conversationnelles comme ChatGPT, Claude ou Mistral pour parler d'amour, d'amitié ou de conflits familiaux. Si ces outils offrent certes une écoute immédiate et sans jugement, des chercheurs alertent sur leurs effets potentiels sur le développement des compétences relationnelles. Leurs travaux ont été publiés dans The Lancet Child & Adolescent Health.

Le risque de remplacer les relations humaines

Selon le Pew Research Center, aux Etats-Unis, 64 % des adolescents américains utilisent des chatsbots pour évoquer des sujets très personnels. Une étude du Center for Democracy & Technology indique que 42 % s'en servent pour des questions liées à l'amitié et 19 % pour leurs relations amoureuses. Pour Thao Ha, professeure de psychologie à l'Arizona State University (ASU) et autrice principale de l'étude, cette évolution va plus vite que la recherche et la réglementation. "Les technologies évoluent à une vitesse fulgurante, plus rapidement que nous ne pouvons suivre en tant que scientifiques, et plus vite encore que les politiques publiques", relève-t-elle dans un communiqué.

Les chercheurs identifient deux dangers majeurs. Le premier est le "déplacement relationnel" : les adolescents remplacent les échanges avec leurs proches par des conversations avec une IA. Or, l'adolescence est une période essentielle pour apprendre à gérer ses émotions, résoudre les conflits, comprendre le point de vue des autres ou fixer ses limites. "Les gens ne réalisent pas que l'apprentissage des relations se construit pendant l'adolescence. Ces moments de connexion sociale sont de petites briques qui serviront toute la vie", rappelle Thao Ha.

Le second risque concerne ce que les auteurs appellent "l'apprentissage relationnel inadapté". Les chatbots répondent rapidement, valident souvent les émotions et évitent les désaccords. Les jeunes pourraient alors développer des attentes irréalistes envers leurs amis ou leurs partenaires. Comme le souligne Susana Ortega, lycéenne de 17 ans ayant participé aux travaux : "L’IA est programmée pour vous apprécier et vous dire ce que vous voulez entendre. Si tout vous satisfait, vous n'apprenez pas à gérer les difficultés."

Une IA qui reste plus accessible qu’un thérapeute

Les chercheurs reconnaissent toutefois que ces outils peuvent rendre service, notamment aux jeunes vivant en zone rurale, aux adolescents LGBT+, aux personnes en situation de handicap ou encore à ceux qui ont un accès limité à un psychologue. Une participante résume cet intérêt : "L'IA coûte moins cher qu'un thérapeute et rend l'information plus accessible."

Pour aller plus loin, l'équipe de l'ASU a lancé une étude financée par le National Institute of Mental Health, qui suivra 300 adolescents pendant 18 mois afin de mieux comprendre l'impact des interactions numériques sur leurs relations, leur santé mentale et leur réussite scolaire.