Santé mentale : l’IA vous enverra-t-elle un jour directement votre ordonnance ?

L'ESSENTIEL Une intelligence artificielle est autorisée à renouveler seule certaines prescriptions psychiatriques aux États-Unis, sans intervention directe d’un médecin.

Ne sont concernés que les patients stables et les traitements déjà prescrits.

Il s’agit d’un programme pilote lancé pour un an dans l'Utah.

Plus besoin de médecin pour renouveler son ordonnance. Dans l’Utah, aux États-Unis, une intelligence artificielle (IA) est autorisée à le faire, mais seulement pour certaines prescriptions psychiatriques.

15 médicaments pouvant être renouvelés par l’IA

Cette solution a été développée par la startup Légion Health. Avec un abonnement de 19 dollars par mois, les utilisateurs peuvent demander au chatbot de prolonger leur traitement, s’il fait partie d’une liste de 15 médicaments à faible risque prévus dans ce dispositif. Parmi ceux-ci figurent la sertraline (Zoloft), la fluoxétine (Prozac), le bupropion (Wellbutrin), la mirtazapine et l'hydroxyzine.

Les autorités de l’Utah ont autorisé ce dispositif dans le cadre d’un programme pilote d’un an, mais en mettant des limites. Ne sont concernés que les patients stables, n’ayant pas été hospitalisés depuis un an pour des raisons psychiatriques et pour les traitements déjà prescrits depuis un moment. Ni les molécules ni les doses ne peuvent être modifiées par l’IA. Enfin, tous les dix renouvellements d’ordonnance ou tous les six mois, les patients doivent consulter un professionnel de santé.

“En automatisant en toute sécurité le processus de renouvellement des traitements de fond, nous permettons aux patients d'obtenir les soins dont ils ont besoin beaucoup plus rapidement et à moindre coût”, ont expliqué les responsables du projet lors de l'annonce du projet pilote, d’après des propos rapportés par le média The Verge.

L’intelligence artificielle ne convainc pas les psychiatres

Du côté des professionnels de santé, ce dispositif inquiète. Pour Brent Kious, psychiatre et professeur à la faculté de médecine de l’Université de l’Utah, il “n’améliorera pas l’accès aux soins pour ceux qui en ont le plus besoin” et pourrait au contraire contribuer à une “épidémie de surtraitement” en psychiatrie, selon The Verge.

Dans le même média, John Torous, psychiatrie à la Harvard Medical School, estime que cette solution minimise l’impact du renouvellement chez les personnes prises en charge en psychiatrie. “Ces patients nécessitent une prise en charge plus active, des ajustements et une réflexion approfondie”, souligne-t-il.

En parallèle, l’expérimentation d’un autre programme de renouvellement d’ordonnance est en cours dans l’Utah. Il s’agit de Doctronic, lancé en décembre dernier pour prolonger les traitements des maladies chroniques les plus fréquentes. Mais, selon John Torous, des chercheurs en cybersécurité ont montré les limites de ce dispositif. Ils ont réussi à entrer dans le chatbot pour y diffuser des fausses informations et changer les prescriptions… Pour l’instant, les psychiatres recommandent de renouveler ses ordonnances avec un professionnel de santé.