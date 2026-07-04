Asthme : ces vitamines pourraient détenir la clé d’une meilleure respiration

L'ESSENTIEL Des taux circulants de vitamine A plus élevés sont associés à une meilleure fonction pulmonaire chez les enfants et les adultes asthmatiques.

La vitamine D présente des avantages similaires uniquement chez les adultes, notamment un ralentissement du vieillissement biologique.

Ces effets sont médiés par de petites molécules régulant l'activité des gènes associées aux vitamines et des marqueurs indiquant si les gènes sont actifs ou inactifs.

En cas d’asthme, la fonction pulmonaire est altérée. Problème : cela constitue un facteur prédictif majeur de mortalité. Ainsi, il est essentiel de veiller au bon fonctionnement des poumons. Selon de précédentes recherches, les vitamines A et D régulent de nombreux gènes via des voies métaboliques interconnectées, influençant ainsi le développement pulmonaire et l'asthme. Dans une récente étude, des chercheurs américains ont donc voulu examiner leur impact sur la fonction pulmonaire, le vieillissement épigénétique (un processus par lequel les gènes réagissent à des facteurs biologiques et environnementaux externes) chez des patients.

Plus de vitamine A, moins de problèmes respiratoires liés à l’asthme

Pour mener à bien les travaux, parus dans la revue Thorax, les auteurs ont recruté 1.165 enfants et 1.041 adultes asthmatiques. Leurs taux de vitamines A et D, de petites molécules régulant l'activité des gènes (microARN sériques ou miARN) et de marqueurs indiquant si les gènes sont actifs ou inactifs (méthylation de l'ADN), ont été mesurées. La capacité et la santé pulmonaires des volontaires ont également été évaluées. L’équipe a identifié des microARN régulant 248 gènes associés aux vitamines A et D dans les deux groupes d'âge. "Ces gènes interviennent dans le contrôle de l'inflammation et de la fonction pulmonaire." Les résultats ont montré que les enfants et les adultes asthmatiques présentant des concentrations de vitamine A plus élevés avaient une meilleure fonction pulmonaire que ceux ayant des taux plus faibles.

Asthme : un vieillissement biologique plus lent grâce à la vitamine D

Les adultes asthmatiques, dont le taux de vitamine D était d'au moins 30 ng/ml présentaient une meilleure fonction pulmonaire que ceux ayant des taux inférieurs. Ils avaient également moins de signes de vieillissement épigénétique. "Ces données soulignent l'importance d'un apport adéquat en vitamine D, non seulement pour la santé pulmonaire, mais aussi pour ralentir les processus liés au vieillissement. Chez les personnes asthmatiques, la carence en vitamine D est plus fréquente et s'associe à une maladie plus sévère, un moins bon contrôle de l'asthme, un besoin accru de corticostéroïdes inhalés et des exacerbations plus fréquentes des symptômes", ont expliqué les scientifiques.

D’après l’équipe, cette étude ouvre la voie à des cibles potentielles pour une nutrition personnalisée et des stratégies thérapeutiques dans la prise en charge de l'asthme. Cependant, "des travaux supplémentaires sont nécessaires pour établir un lien de causalité."