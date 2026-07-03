Comment éviter la déshydratation quand les températures grimpent ?

L'ESSENTIEL Les premiers signes de déshydratation sont souvent discrets.

D’après un médecin, la prévention de la déshydratation passe par une hydratation régulière, qui peut être complétée par la prise d’électrolytes et la consommation d’aliments riches en eau.

Les jeunes enfants et les personnes âgées sont particulièrement vulnérables à la chaleur et doivent donc être surveillés de près lors des fortes températures.

Plus les années passent, plus les épisodes caniculaires se multiplient. Problème : avec les fortes chaleurs, le risque de déshydratation, qui concerne tous les âges, augmente. Pour rappel, cela correspond à un manque d'eau et de sels minéraux dans le corps, essentiels au bon fonctionnement de l'organisme. En effet, "l’eau est le principal constituant du corps humain. La quantité moyenne d’eau contenue dans un organisme adulte est d'environ 60 %. (…) Le corps humain ne peut pas stocker l’eau car il élimine en permanence de l’eau essentiellement par l’urine, la respiration et surtout la transpiration", indique l’Assurance Maladie.

Canicule : comment prévenir la déshydratation ?

D’après Bryan Baskin, médecin urgentiste à la Cleveland Clinic, les premiers signes de déshydratation peuvent être subtils. Les patients peuvent ressentir de la soif, avoir mal à la tête ou remarquer que leurs urines sont plus foncées. "En l'absence de traitement, les symptômes peuvent s'aggraver." En effet, ce déficit d’eau peut entraîner une perte de poids (inférieure à 5 % du poids du corps), une fatigue anormale, des vertiges, des étourdissements, une perte de connaissance. "À ce stade, la personne doit être immédiatement conduite aux urgences."

"La meilleure façon de prévenir la déshydratation est de boire de l'eau régulièrement tout au long de la journée. En buvant de l'eau, veillez également à consommer des électrolytes. Cela peut se faire par l'alimentation ou par des compléments d'électrolytes. Par ailleurs, consommer des aliments riches en eau, comme certains fruits (la pastèque, par exemple), peut être bénéfique. Surveillez et limitez aussi votre consommation de caféine et d'alcool, et soyez attentif à votre environnement", conseille le professionnel de santé américain.

Surveiller de près les personnes âgées et les enfants

Selon le médecin, la déshydratation n'est pas le seul risque cet été. "Deux autres problèmes majeurs sont l'épuisement dû à la chaleur et le coup de chaleur. L'épuisement dû à la chaleur survient lorsque l'organisme peine à récupérer face à une hausse de température, tandis que le coup de chaleur se produit lorsqu'il perd cette capacité de récupération. Les signes et symptômes peuvent ressembler à ceux de la déshydratation", explique-t-il avant de souligner l’importance de surveiller de près les personnes âgées et les enfants cet été. "Ils ne parviennent pas toujours à réguler leur hydratation aussi efficacement qu'un adulte plus jeune, ce qui les expose davantage à des risques tels que la déshydratation."