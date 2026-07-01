Traumatisme crânien grave : un test de 13 secondes peut prédire le réveil du patient

Prédire si un patient va se réveiller après un traumatisme crânien grave est particulièrement difficile, même pour les médecins les plus aguerris. Mais des chercheurs de l'hôpital universitaire Rigshospitalet de Copenhague pourraient avoir trouvé un moyen simple et rapide de déterminer s'ils vont reprendre conscience. Ce test oculaire, présenté lors de l'European Academy of Neurology (EAN) Congress 2026 organisé du 27 au 30 juin, ne prend que 13 secondes.

Lésions cérébrales graves : la réaction des pupilles peut prédire la reprise de conscience

"Bien que la pupillométrie automatisée soit déjà largement utilisée en réanimation pour évaluer les fonctions cérébrales, les mesures actuelles se limitent principalement à la réaction immédiate de la pupille à la lumière et n'offrent qu'un aperçu limité de la récupération à long terme", assurent les auteurs de l'étude dans leur communiqué. Ces derniers ont voulu déterminer s’il pouvait être intéressant chez les patients dans le coma d’observer leur réponse pupillaire tardive à l'extinction de la lumière (Late light-off response en anglais ou LOR). C’est-à-dire l’activité pupillaire qui survient après la réaction de l’œil à la lumière.

Ils ont ainsi suivi 250 patients dans le coma après un traumatisme crânien ou non, ainsi que sur 30 personnes en bonne santé. Les malades ont subi quotidiennement une pupillométrie automatisée et des évaluations neurologiques pendant une durée maximale de 20 jours en soins intensifs.

Résultat : la mesure du LOR était un facteur prédictif de l’amélioration du niveau de conscience 7 jours plus tard. "Il est à noter que cette mesure n'était pas corrélée au niveau de réactivité des patients le jour même, ce qui suggère qu'elle pourrait révéler un potentiel de récupération non décelable lors d'une évaluation clinique de routine", précisent les experts.

De plus, la relation prédictive du test oculaire semblait plus forte chez les patients qui n’avaient pas de médicaments sédatifs et chez ceux souffrant d'une lésion cérébrale anoxique-ischémique. Il s’agit d’une affection dans laquelle le cerveau a été privé d'oxygène et de flux sanguin.

Un test qui prend 13 secondes par œil

"Les tests actuels de la fonction pupillaire nous indiquent comment le cerveau réagit sur le moment, mais la LOR pourrait fournir des indices sur son potentiel de récupération. Cela pourrait nous aider à mieux comprendre quels patients sont susceptibles de voir leur état s'améliorer dans les jours à venir", explique Le Dr Poul Laigaard, auteur principal de l'étude.

Autre avantage de cette mesure : elle se mesure à l’aide d’un pupillomètre automatisé portable, de la même manière que pour les mesures pupillaires actuelles. L’évaluation complète ne prend que 13 secondes par œil, c’est ainsi un outil déjà présent au chevet des patients et bien connu des médecins.