Santé cardiovasculaire : ces fruits et légumes font vraiment la différence

L'ESSENTIEL Les flavanols sont associés à une meilleure santé cardiovasculaire.

Manger cinq fruits et légumes par jour ne garantit pas un apport suffisant.

Certains aliments, comme les mûres, les pommes ou le thé vert, en sont particulièrement riches.

Manger cinq fruits et légumes par jour suffit-il vraiment ? Ce conseil est bien connu, mais de nouvelles recherches montrent que, pour préserver sa santé cardiovasculaire, la qualité des aliments choisis pourrait être plus importante que leur quantité. L'étude, publiée dans la revue Food & Function et repérée par Euronews, met en avant le rôle des flavanols, des composés végétaux aux propriétés antioxydantes.

Les flavanols, des alliés méconnus du cœur

Les flavanols sont des substances naturellement présentes dans certains fruits, légumes, le thé ou encore le cacao. Ils appartiennent à la famille des polyphénols et contribuent à protéger les cellules contre le stress oxydatif. Des travaux antérieurs avaient déjà montré qu'un apport quotidien de 500 mg de flavanols était associé à une diminution significative du risque de décès lié aux maladies cardiovasculaires. Pourtant, la nouvelle étude, menée auprès de plus de 30.000 participants au Royaume-Uni et aux États-Unis, révèle que les recommandations nutritionnelles actuelles ne permettent pas toujours d'atteindre cet objectif.

Les chercheurs ont constaté que les personnes respectant les recommandations alimentaires ne consommaient pas forcément davantage de flavanols. Selon leurs analyses, moins d'un quart des participants atteignaient un apport quotidien de 500 mg, malgré une alimentation considérée comme équilibrée. "Les flavanols peuvent réduire de manière significative le risque de mourir d'une maladie cardiovasculaire, mais seulement si vous en consommez suffisamment", explique le Dr Javier Ottaviani, auteur principal de l'étude. Il ajoute : "La plupart des gens pensent que manger beaucoup de fruits et légumes suffit, mais nos travaux montrent que les choix spécifiques que vous faites sont bien plus importants que la quantité totale."

Quels aliments privilégier pour le plein de flavanols ?

Les aliments les plus riches en flavanols sont les prunes, les canneberges, les mûres, le thé vert, les fèves, les cerises, les pommes consommées avec leur peau, les fraises, les myrtilles et les haricots pinto. "Inclure une poignée de mûres, une pomme entière ou une tasse de thé vert au cours d'un repas peut réellement augmenter la quantité de ces composés bénéfiques absorbés par l'organisme", souligne le Dr Ottaviani.

Pour le professeur Gunter Kuhnle, de l'Université de Reading au Royaume-Uni, ces résultats ouvrent de nouvelles perspectives : "Les différents fruits et légumes offrent des bénéfices nutritionnels très variés. À mesure que nos connaissances progressent, nous avons une véritable opportunité de rendre les recommandations alimentaires plus précises et plus efficaces."

Les chercheurs ne remettent pas en cause le célèbre objectif des cinq portions quotidiennes. Ils estiment toutefois qu'il gagnerait à être complété par des conseils sur les aliments les plus riches en flavanols afin d'optimiser la protection cardiovasculaire.