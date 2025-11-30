Les flavanols du cacao protègent le cœur des méfaits de la sédentarité

L'ESSENTIEL La nouvelle étude montre que la consommation d'aliments riches en flavanols protège la santé vasculaire des hommes contre les effets néfastes de la sédentarité.

Le flavanol aide entre autres à maintenir la dilatation médiée par le flux de l'artère brachiale et à baisser la pression artérielle.

Les flavanols sont présents dans le cacao, mais aussi le thé, les pommes ou encore les baies.

Ces températures hivernales vous donnent envie de boire une bonne tasse de cacao ? N’hésitez pas, surtout si vous êtes un homme ! Une étude de l’université de Birmingham révèle que ce produit riche en flavanols, protège le cœur masculin contre les effets néfastes de la position assise prolongée.

Santé vasculaire : les flavanols réduisent les effets de la position assises

La sédentarité n’est pas bonne pour la santé cardiaque. Des études précédentes ont, en effet, montré qu’elle réduit la fonction vasculaire, et par effet domino augmente les risques de maladies cardiovasculaires. Les chercheurs de l’établissement britannique ont voulu savoir si l’alimentation pouvait aider à contrer ces effets néfastes.

Ils ont ainsi réuni quarante jeunes hommes en bonne santé, dont 20 ayant un niveau de forme physique élevé et 20 avec un niveau plus faible. Ces volontaires, répartis aléatoirement dans deux groupes, devaient boire, soit une boisson cacaotée riche en flavanols (695 mg de flavanols), soit une affichant un taux faible de l’antioxydant (5,6 mg), avant de participer à un test de deux heures en position assise.

Les femmes n’ont pas été intégrées à l'échantillon, car les variations du taux d'œstrogènes au cours du cycle menstruel sont susceptibles d'influencer l'effet des flavanols. "Ce point devrait faire l'objet d'un essai ultérieur", précisent les scientifiques dans leur communiqué.

L'équipe a effectué une série d'examens avant et après les deux heures en position assise, comme la mesure de la dilatation médiée par le flux de l'artère brachiale (FMD) ou encore la pression artérielle systolique et diastolique.

Toutes les personnes qui ont bu le breuvage pauvre en flavanols (aussi bien celles en bonne forme physique et celles ayant un niveau plus faible) ont présenté une diminution de la dilatation médiée par le flux dans les artères des bras et des jambes. "Ceci suggère qu'un niveau de forme physique élevé n'offre pas de protection contre les effets néfastes d'une position assise prolongée", remarquent les experts. Une augmentation de la pression artérielle diastolique ainsi qu’une diminution du flux sanguin dans les deux artères ou encore une diminution de l'oxygénation des muscles des jambes ont aussi été observées.

Par contre, les participants qui consommaient la boisson riche en flavanols n'ont montré aucune baisse de la dilatation médiée par le flux, qu’ils soient sportifs ou non. Ce qui indique que la molécule est bénéfique à tous les hommes et les protège tous des dysfonctionnements vasculaires induits par la position assise

"Notre expérience indique qu'un niveau de forme physique élevé n'empêche pas l'altération temporaire de la fonction vasculaire induite par la position assise prolongée lorsqu'on ne consomme que du cacao à faible teneur en flavanols. Fait important, après la consommation d'une boisson riche en flavanols, les participants, qu'ils soient en meilleure ou moins bonne forme physique, ont conservé leur FMD identique à celle mesurée avant les deux heures de position assise", confirme le Dr Sam Lucas, co-auteur de l'étude.

Il est facile d’intégrer des flavanols dans son alimentation

Pour les chercheurs, leur découverte, présentée dans la revue Journal of Physiology, est particulièrement intéressante. "Compte tenu de la fréquence des modes de vie sédentaires et des risques accrus qu'ils peuvent engendrer pour la santé vasculaire, la consommation d'aliments et de boissons riches en flavanols, notamment en interrompant les périodes d'inactivité par de courtes promenades ou en se levant, pourrait être un bon moyen d'améliorer la santé à long terme, quel que soit le niveau de forme physique de chacun", explique Dr Catarina Rendeiro qui a travaillé sur l’étude.

Son collègue Alessio Daniele, "il est en réalité assez facile d'intégrer des aliments riches en flavanols à son alimentation. On trouve dans les supermarchés et les magasins bio des produits à base de cacao transformés selon des procédés qui préservent leur teneur en flavanols. Si vous n'aimez pas le cacao, les fruits comme les pommes, les prunes et les baies, les noix, ainsi que le thé noir et le thé vert sont des aliments de base courants et faciles à trouver."