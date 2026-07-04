Pourquoi certaines personnes préfèrent-elles supporter la chaleur plutôt que de rester dans le noir ?

L'ESSENTIEL Si la lumière est essentielle, c'est qu'elle participe à la régulation de notre horloge biologique, influence notre niveau d'éveil et contribue à notre bien-être.

Ce besoin de lumière naturelle et de visibilité est très variable d'une personne à l'autre.

Quand l'environnement est sombre, il peut être perçu comme plus imprévisible, ce qui favorise d'autant plus cet état d'hypervigilance.

En période de canicule, fermer les volets pendant la journée permet de garder la fraîcheur à l'intérieur de son logement. Pourtant, certaines personnes préfèrent laisser entrer la lumière, quitte à supporter quelques degrés de plus. Ce comportement, qui peut surprendre, traduit souvent un besoin de sécurité.

La lumière naturelle joue un rôle essentiel dans notre équilibre psychique

Si la lumière est essentielle, c'est qu'elle participe à la régulation de notre horloge biologique, influence notre niveau d'éveil et contribue à notre bien-être. Pour certaines personnes, passer plusieurs heures dans une maison sombre peut donner l'impression que la journée est déjà terminée ou que le temps s'est arrêté.

De même, voir le jardin, la rue, les passants ou simplement observer le ciel peut donner un sentiment de continuité avec le monde, alors que des volets entièrement fermés peuvent générer une sensation d'enfermement ou d'isolement. Garder des repères visuels et observer son environnement participe à la fois à un sentiment de sécurité, mais aussi de contrôle.

Une sensibilité accrue chez certaines personnes

Ce besoin de lumière naturelle et de visibilité est très variable d'une personne à l'autre. Les personnes anxieuses, celles qui vivent seules ou qui traversent une période difficile peuvent ainsi être plus sensibles à cette impression d'enfermement qui peut aggraver leurs symptômes.

L'explication se trouve dans les réseaux cérébraux impliqués dans la détection des menaces, qui sont souvent plus réactifs. Le cerveau cherche alors davantage d'informations sur son environnement afin d'évaluer si la situation est sûre ou non. Quand l'environnement est sombre, il peut être perçu comme plus imprévisible, ce qui favorise d'autant plus cet état d'hypervigilance.

Trouver un équilibre malgré l'obscurité

Si fermer complètement les volets vous procure une sensation d'inconfort, il n'est pas forcément nécessaire de choisir entre votre santé physique et votre bien-être psychologique. Privilégier une lumière artificielle chaude dans son logement, sortir dès que la température extérieure baisse et passer quelques minutes sur un balcon, dans un jardin ou à une fenêtre tôt le matin et en soirée peuvent aider à mieux réguler son horloge biologique.

Si les stimulations vous manquent, vous pouvez écouter la radio, de la musique ou même allumer la télévision pour avoir un sentiment de présence rassurant. Enfin, maintenir des repères dans la journée en conservant une routine habituelle peut aussi limiter cette impression d'isolement.

En savoir plus : "Le cerveau expliqué à mon petit-fils" de Jean-Didier Vincent.