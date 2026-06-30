Et si chaque canicule vous faisait prendre un peu plus d'âge ?

L'ESSENTIEL Une exposition plus importante aux vagues de chaleur est liée à une hausse de l'âge biologique (un indicateur de l'état de santé des cellules et des organes), indépendamment de l'âge chronologique.

L’ampleur de la chaleur extrême est comparable à celle observée pour des facteurs comme le tabagisme et la consommation d'alcool.

Les travailleurs manuels, les habitants des zones rurales et les personnes ayant un accès limité à la climatisation présentent un vieillissement biologique plus marqué lié aux températures élevées.

Vieillit-on plus vite sous l'effet des canicules ? C’est la question que se sont posés des chercheurs de l'université de Hong Kong (Chine), car le changement climatique et le vieillissement de la population constituent deux défis mondiaux urgents. "Toutefois, l'interaction entre ces phénomènes, notamment le lien entre l'exposition prolongée aux vagues de chaleur et l'accélération de l'âge biologique, reste mal comprise." Afin de répondre à leur interrogation, l’équipe a analysé les données de 24.922 Taïwanais ayant subi des examens médicaux entre 2008 et 2022. Les auteurs ont comparé leurs dossiers médicaux au nombre de vagues de chaleur auxquelles chaque personne avait probablement été exposé, en se basant sur leur adresse déclarée. Par la suite, les participants ont été répartis en quatre groupes selon leur niveau d'exposition aux vagues de chaleur. L'accélération de l'âge biologique a été calculée comme la différence entre l'âge biologique et l'âge chronologique ?

Les canicules augmentent l’âge biologique autant que le tabagisme ou la consommation d'alcool

Selon les résultats, publiés dans la revue Nature Climate Change, les personnes exposées à un plus grand nombre de vagues de chaleur présentaient des taux plus élevés de marqueurs biologiques associés au vieillissement biologique. "Contrairement au vieillissement chronologique, le vieillissement biologique mesure l'état fonctionnel des tissus, des organes et des cellules", ont précisé les scientifiques. Chaque palier supérieur entre les groupes correspondait à une accélération du vieillissement biologique équivalant à 0,023 à 0,031 année supplémentaire. D’après l’équipe, cela place les vagues de chaleur dans la même catégorie que le tabagisme, la consommation d'alcool, l'alimentation et l'activité physique en termes d'impact sur le vieillissement biologique.

Vagues de chaleur et vieillissement : certaines populations sont beaucoup plus vulnérables

L'âge biologique augmentait d'environ neuf jours chez les volontaires ayant connu quatre jours de vague de chaleur supplémentaires sur une période de deux ans. Les travailleurs manuels, qui passent généralement plus de temps à l'extérieur, ont été particulièrement touchés, avec une augmentation de 33 jours de leur âge biologique. "Les résidents des zones rurales et les personnes vivant dans des communautés où l'accès à la climatisation est plus limité se sont révélés plus vulnérables aux impacts sanitaires", peut-on lire dans les travaux. Selon les données, même si les participants semblaient s'adapter aux conditions de vagues de chaleur sur cette période de 15 ans, les effets néfastes sur la santé persistaient.

Face à ces résultats, les auteurs soulignent la nécessité de politiques et d'interventions ciblées visant à renforcer la capacité d'adaptation, à retarder le vieillissement et à favoriser un vieillissement en bonne santé.