Faut-il se méfier de l'eau du robinet pendant la canicule ?

L'ESSENTIEL "Les fortes chaleurs peuvent être à l’origine de désordres sur le réseau d’eau, dont l’augmentation de la température", selon la Direction générale de la santé (DGS).

Lorsqu'elle devient trop chaude en raison de la hausse des températures, l’eau du robinet peut favoriser la prolifération de certains micro-organismes dans les canalisations.

La DGS rappelle que l'eau destinée à la consommation ne devrait pas dépasser 25 °C quand celle-ci est distribuée au robinet.

Ce lundi 6 juillet, seize départements français sont en vigilance canicule. "Les fortes chaleurs s'accentuent encore mardi et gagnent du terrain vers le nord. Une extension de la vigilance orange 'Canicule' à d'autres départements est ainsi très probable à la prochaine carte de Vigilance", indique Vigilance Météo France. Pour rappel, le danger est plus grand pour les personnes âgées, les adultes atteints de maladie chronique ou de troubles de la santé mentale, les patients qui prennent régulièrement des médicaments, et les personnes isolées. Les enfants sont également vulnérables aux fortes chaleurs.

En cas de canicule, certains réflexes doivent être adoptés pour préserver sa santé. Il est fortement recommandé de se rafraîchir (c’est-à-dire mouiller son corps au moins au niveau du visage et des avant-bras plusieurs fois par jour), de maintenir son logement au frais (en fermant les volets et les fenêtres), de manger en quantité suffisante (en privilégiant les aliments riches en eau : fruits, crudités, compotes…), d’éviter de boire de l’alcool et de réaliser des efforts physiques intenses aux heures les plus chaudes.

Canicule : pourquoi l'eau de votre robinet pourrait ne plus être aussi sûre

Autre geste essentiel : boire régulièrement de l'eau, sans attendre d'avoir soif. Pour cela, de nombreuses personnes se tournent vers l’eau du robinet. Mais avec la hausse des températures, celle-ci peut perdre sa fraîcheur et devenir étonnamment chaude. "Les fortes chaleurs peuvent être à l’origine de désordres sur le réseau d’eau, dont l’augmentation de la température", a indiqué, à BFM, la Direction générale de la santé (DGS).

Cela constitue-t-il un véritable risque pour la santé ? D’après Eau de Paris, opérateur public en charge de la production et de la distribution de l'eau dans la ville, utiliser l’eau chaude pour cuisiner ou préparer des boissons est une habitude éventuellement dangereuse pour la santé, car l’eau chaude passe par le chauffe-eau dans lequel elle peut se détériorer. "L’eau y stagne depuis plus longtemps, le tartre s’y développe et, bien souvent, les métaux de la canalisation ont tendance à se dégrader en fonction de la température de l’eau. De même, les températures élevées favorisent le développement de certains micro-organismes."

Jusqu'à quelle température peut-on boire l'eau du robinet sans risque ?

"Les critères de potabilité de l’eau sont définis par la réglementation européenne et nationale. S’agissant de la température, la limite maximale est fixée à 25°C", a indiqué la Direction générale de la santé (DGS) avant d’ajouter qu’au-delà de cette température, la collectivité et le bailleur sont tenus de "mettre en place des mesures correctives", soit la "mise à disposition de bouteilles d’eau." Quant à l'opérateur public en charge de la production et de la distribution de l'eau dans Paris, il préconise d’utiliser l’eau froide "que l’on fait ensuite chauffer."