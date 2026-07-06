Bryan Johnson, le millionnaire qui veut vivre éternellement : son estomac se ronge lui même

L'ESSENTIEL Bryan Johnson est un millionnaire connu pour utiliser la recherche et les nouvelles technologies afin de contre le vieillissement.

Il vient d'annoncer souffrir d'une gastrite auto-immune.

Il s'agit d'une maladie incurable où le système immunitaire attaque la muqueuse de l'estomac. Ce qui entraîne plusieurs complications.

Bryan Johnson, millionnaire américain de 48 ans, fait les gros titres depuis plusieurs années pour sa quête de la jeunesse éternelle. Toutefois, la fortune de l’entrepreneur dans la tech ne semble pas avoir été suffisante pour éloigner les soucis de santé.

Le biohacker a annoncé sur son profil Instagram être atteint d’une maladie auto-immune rare qui conduit son estomac à "se ronge lui-même".

Bryan Johnson atteint d’une maladie qui touche moins de 5 % de la population

Bryan Johnson, dont les efforts pour inverser le processus de vieillissement ont été le sujet d’un documentaire sur Netflix en 2025, a d’abord expliqué dans sa publication du 3 juillet avoir été diagnostiqué d’une hypothyroïdie il y a une vingtaine d'années. Un traitement lui avait alors été prescrit.

"En prenant ces pilules quotidiennement, mon corps a pu fonctionner comme si ma thyroïde fonctionnait correctement. Ce que je ne savais pas, c'est que quelque chose d'autre se passait à l'intérieur de mon corps : mon estomac avait commencé à se ronger lui-même."

Cette maladie inflammatoire chronique, appelée gastrite auto-immune, a été découverte chez le millionnaire en mai dernier. Elle conduit le système immunitaire à s’attaquer à la muqueuse de l’estomac et ne toucherait que 2 à 5 % de la population.

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Gastrite auto-immune : une maladie difficile à diagnostiquer

La gastrite auto-immune peut entraîner une mauvaise absorption de la vitamine B12 et une anémie. Elle augmente également le risque de cancer de l’estomac et d’ulcères.

"Les manifestations de la gastrite métaplasique atrophique auto-immune elle-même sont peu nombreuses et non spécifiques, bien que certains patients présentent une gêne abdominale", souligne le manuel MSD. Outre l’inconfort abdominal, on peut citer les nausées, la perte d'appétit et les ballonnements.

Lorsque la maladie progresse, des symptômes plus graves apparaissent, comme l’anémie, des symptômes neurologiques (troubles de la mémoire, changements d’humeur et problèmes d’équilibre liés à la carence en vitamine B12) et une perte de poids.

L’un des premiers signes de la maladie chez Bryan Johnson a été, pour sa part, un taux de ferritine faible. "Pendant 11 ans, j’ai eu un taux de ferritine bas sans anémie. Nous avons continuellement essayé d’augmenter mon taux de fer avec la nourriture et la supplémentation mais rien ne marchait."

C’est après une coloscopie, une endoscopie bidirectionnelle puis finalement une biopsie des tissus de l’estomac, que la maladie a été diagnostiquée. Actuellement, il n’existe pas de traitement contre la gastrite auto-immune. Ses conséquences et ses symptômes peuvent seulement être réduits grâce à des injections de B12 ou des perfusions de fer.

Toutefois, Bryan Johnson assure que son équipe et lui vont tenter de guérir sa maladie auto-immune en s’appuyant entre autres, sur l’lA, la biotechnologie et de multiples analyses.