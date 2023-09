Bryan Johnson : le millionnaire entame «un rajeunissement de son pénis»

L'ESSENTIEL Le multimillionnaire Bryan Johnson va commencer une "thérapie de rajeunissement du pénis".

Si vous avez navigué sur le Web au cours des six derniers mois, il y a de fortes chances que vous ayez déjà entendu parler de Bryan Johnson, cet Américain richissime qui a déjà dépensé plus de 2 millions de dollars pour tenter de stopper son vieillissement.

Bryan Johnson veut retrouver "le pénis d'un homme de 18 ans"

Selon le site Bloomberg, il souhaite, à 45 ans, retrouver "le cerveau, le cœur, les poumons, le foie, les reins, les tendons, les dents, la peau, les cheveux, la vessie, le pénis et le rectum d'un jeune homme de 18 ans".

Jusqu'à présent, Bryan Johnson et son équipe s’étaient concentrés sur l’élaboration d'un régime alimentaire végétalien et d'un programme d'exercices physiques. L’entrepreneur consomme également un certain nombre de médicaments, a reçu plusieurs transfusions sanguines de son fils de 17 ans et veille à avoir un rythme de sommeil très régulier.

Qu'est-ce que la "thérapie de rajeunissement du pénis" de Bryan Johnson ?

Lors d’un nouveau message posté sur le réseau social X (anciennement connu sous le nom de "Twitter") , Bryan Johnson vient d’annoncer qu’il se concentrait désormais sur son sexe, en entamant une "thérapie de rajeunissement du pénis" malgré une absence de dysfonctionnement notable pour son âge. Concrètement, cela consiste à envoyer des ondes sonores à travers le tissu pénien dans le but de favoriser la circulation sanguine.

"Nous cherchons notamment à savoir si cela améliore la durée totale des érections nocturnes ainsi que la performance et la satisfaction sexuelles", a expliqué le multimillionnaire sur X.

Les effets secondaires de "la thérapie de rajeunissement du pénis"

Il a déjà été prouvé que ce type de soin peut améliorer la situation des personnes souffrant de dysfonction érectile d’origine vasculaire (lorsque le flux sanguin dans le pénis est rétréci ou partiellement bloqué, NDLR).

Néanmoins, il induit un certain nombre d’effets indésirables, comme des ecchymoses de la peau du pénis, des hématomes, des hématuries, des infections, des érections douloureuses et des difficultés à avoir des rapports sexuels.