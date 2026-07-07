Canicule : chez les enfants et les seniors, quels signes doivent pousser à consulter ?

L'ESSENTIEL Chez les plus fragiles, les signes liés à la chaleur peuvent évoluer vite.

Une fièvre associée à une grande fatigue, un comportement “pas comme d’habitude” ou une perte de poids chez un bébé imposent un avis médical rapide.

Chez les personnes âgées, déshydratation peut se manifester par une perte d’appétit, une fatigue inhabituelle, une somnolence, une petite fièvre ou une modification du comportement.

Pendant une canicule, un enfant qui devient anormalement somnolent ou une personne âgée qui ne boit presque plus ne sont pas forcément “juste fatigués”. Chez les plus fragiles, les signes liés à la chaleur peuvent évoluer vite. L’objectif n’est pas de s’affoler au moindre coup de chaud, mais de savoir repérer les signaux qui doivent faire demander un avis médical.

Chez l’enfant : ce qui doit alerter

Chez un bébé ou un jeune enfant, il faut consulter rapidement si l’on observe un comportement inhabituel : enfant très somnolent, difficile à réveiller, pâle, grognon de façon inhabituelle, qui gémit, respire vite ou refuse de boire. Chez le nourrisson, des couches peu mouillées sont aussi un signe important : cela peut traduire une baisse des urines et donc une déshydratation. (Ameli)

Les vomissements répétés doivent aussi alerter, surtout s’ils empêchent l’enfant de boire correctement. De même, une fièvre associée à une grande fatigue, des yeux cernés, un comportement “pas comme d’habitude” ou une perte de poids chez un bébé imposent un avis médical rapide.

En pratique, le bon repère est simple : un enfant qui n’a pas son comportement habituel pendant une forte chaleur doit être surveillé de près. Et chez un nourrisson, il vaut mieux demander conseil trop tôt que trop tard.

Chez les seniors : attention aux signes discrets

Chez les personnes âgées, les signes peuvent être moins spectaculaires. Une déshydratation débutante peut se manifester par une perte d’appétit, une fatigue inhabituelle, une somnolence, une petite fièvre ou une modification du comportement. La personne peut parler moins, sembler confuse, se lever difficilement, refuser de boire ou paraître “absente”. (Ameli)

Il faut aussi surveiller les urines : si elles deviennent très rares, foncées ou fortement odorantes, c’est un signal d’alerte. Une bouche sèche, des vertiges, une faiblesse importante ou des maux de tête doivent également faire réagir.

Que faire tout de suite ?

Si la personne semble souffrir de la chaleur, il faut d’abord la mettre dans un endroit frais, retirer les vêtements superflus, proposer à boire régulièrement si elle est consciente et capable d’avaler, rafraîchir le corps avec des linges humides et créer un courant d’air. L’Assurance Maladie recommande d’appeler rapidement le SAMU en cas de troubles de la conscience, de refus ou d’impossibilité de boire, ou de coloration anormale de la peau. (Ameli)

Quand appeler le 15 ou le 112 ?

Il faut appeler les secours sans attendre en cas de perte de connaissance, convulsions, confusion importante, délire, température très élevée, impossibilité de boire, aggravation rapide ou malaise sévère. Le coup de chaleur est une urgence médicale. En attendant les secours, il faut placer la personne au frais, la rafraîchir avec de l’eau ou des linges humides, l’éventer et ne pas la laisser seule. (Ameli)

Enfin, un rappel essentiel : ne jamais laisser un enfant, une personne âgée ou une personne fragile seule dans une voiture, même pour quelques minutes. L’habitacle peut devenir dangereux très rapidement. Santé publique France rappelle aussi de prévoir de l’eau en quantité suffisante lors des déplacements en période de chaleur. (Santé Publique France)