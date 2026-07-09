Vacances en Europe : pensez à prendre votre carte européenne d’assurance maladie

L'ESSENTIEL La carte européenne d'assurance maladie permet d'attester de ses droits à l'assurance maladie dans d'autres pays européens.

Elle permet ainsi de bénéficier d'une prise en charge sur place des soins médicaux, selon la législation et les formalités en vigueur dans le pays de séjour.

La CEAM est individuelle, nominative, gratuite et valable deux ans.

Foulures, fractures, gastro-entérites, intoxications… Les vacances ne se passent pas toujours comme prévu. Pour éviter d’ajouter à tout cela une facture salée, il est bon d’avoir avec soi la carte européenne d’assurance maladie (CEAM).

Carte européenne d’assurance maladie : elle permet une prise en charge sur place

Gratuite et valable deux ans, la CEAM facilite la prise en charge des soins urgents lors des vacances et des séjours temporaires dans l’Union européenne, mais aussi en Islande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Suisse et au Liechtenstein.

Cette carte atteste des droits à l’Assurance maladie française et permet d’obtenir le remboursement des soins dans les mêmes conditions qu’un assuré social du pays. Ainsi, son détenteur n’aura soit pas à avancer les frais médicaux, soit il devra payer les soins, mais il sera remboursé sur place par l'organisme de Sécurité sociale local.

"Trop souvent, (les voyageurs) découvrent l'existence de la CEAM au moment où ils en auraient justement eu besoin. Pourtant, il est très simple de la demander sur le site Internet de l’Assurance maladie. Même en cas de départ imminent, puisqu’un certificat de remplacement peut être édité. En plus, elle est gratuite et valable deux ans", explique Léa Jamet, juriste au Centre Européen de la Consommation.

Attention toutefois, les soins privés ne sont pas couverts par le dispositif. "Si vous bénéficiez de soins hors du système public, vous pouvez en demander le remboursement une fois rentré en France, en application du tarif en vigueur en France. Certaines mutuelles prennent en charge les dépenses de santé réalisées à l’étranger", explique le Service Public.

Comment obtenir la CEAM ?

La demande de la carte européenne d’assurance maladie s’effectue auprès de son organisme d'assurance maladie via son compte Ameli ou les modes de contact (téléphone, guichet...) de l'Assurance Maladie. Comme la carte est individuelle et nominative, il faut faire une demande pour chaque membre de la famille, y compris les enfants de moins de 16 ans.

Il est conseillé de faire la demande au moins 20 jours avant le départ. Toutefois, en cas d'urgence ou de demande trop tardive, un certificat provisoire de remplacement est délivré et téléchargeable immédiatement sur votre compte. Ce dernier est valable 3 mois.

La CEAM est valable deux ans. Son renouvellement peut se faire à partir de sa date d'expiration. Si vous êtes en déplacement dans un pays de l’UE lors de son expiration, il est possible de faire la demande au maximum 2 mois avant la fin de validité de votre carte afin d’être couvert pendant tout le voyage.

Frais médicaux à l’étranger : garder les justificatifs pour être remboursés

Si vous êtes parti en voyage en Europe sans CEAM ou que la carte a été refusée par le professionnel de santé, gardez tous les justificatifs de soins et les factures acquittées. Il est en effet possible de demander le remboursement des frais engagés auprès de sa caisse primaire d’assurance maladie à son retour. "Vous serez remboursé sur la base des tarifs en vigueur de l'État de séjour et dans la limite des dépenses engagées. À noter que vous pouvez choisir d'être remboursé selon la législation française", précise Ameli.