Vacances : bronzer peut perturber le microbiote de la peau

L'ESSENTIEL Bronzer sur une période ensoleillée relativement courte est associé à une plus faible abondance de protéobactéries immédiatement après les vacances.

Quelques semaines après le séjour au soleil, la structure de la communauté bactérienne s’est rétablie

L’altération rapide de la diversité du microbiote cutané peut être liée à des états pathologiques, tels que l'eczéma et le psoriasis.

La peau abrite un grand nombre et un large éventail de micro-organismes, soit des bactéries, des champignons et des virus, qui nous protègent contre les agents pathogènes. "Les rayons ultraviolets peuvent avoir un impact sur ce microbiote cutané par le biais de mécanismes directs et indirects", ont indiqué des chercheurs de l’université de Manchester (Angleterre). Cependant, il existe peu de recherches sur l'influence des comportements individuels sur les modifications du microbiote associées aux rayons UV. C’est pourquoi les scientifiques ont voulu analyser les effets de l'exposition au soleil sur le microbiote cutané.

Le microbiote cutané est constitué de trois communautés bactériennes

Dans le cadre d’une étude, les chercheurs ont recruté 21 personnes en bonne santé. Avant leur séjour dans des destinations ensoleillées, qui ont duré au moins sept jours, l’équipe a analysé la peau des participants. Ensuite, des prélèvements cutanés ont été effectués le 28 et le 84ème jour après leurs vacances. Il faut savoir que le microbiote de la peau est principalement constitué de trois communautés bactériennes de surface : les actinobactéries, les protéobactéries et les Firmicutes.

Les volontaires ont été classés en fonction de leur comportement lié au bronzage. Huit des 21 adultes, qui ont bronzé pendant leurs vacances, ont été considérés comme des personnes qui cherchaient à s’exposer au soleil. Le groupe des "bronzés" était composé de sept personnes qui étaient déjà bronzées au moment de leur départ et qui l'ont gardé tout au long de leurs vacances. Les autres participants ont été considérés comme des personnes qui évitaient de s’exposer au soleil. Leur teint était le même avant et après les vacances.

Microbiote cutané : une réduction rapide des protéobactéries après l’exposition au soleil

"On a observé un changement significatif de la diversité bêta microbienne au 28e jour après les vacances, par rapport à la situation de départ, pour tous les participants", ont signalé les chercheurs. Plus précisément, une réduction rapide des protéobactéries a été observée immédiatement après les vacances chez les adultes qui cherchaient à s’exposer au soleil.

Selon les résultats, publiés dans la revue Frontiers in Aging, la structure de la communauté bactérienne s'est rétablie avec le temps. "Cela indique que l'exposition aux UV pendant les vacances a un effet aigu sur le microbiote cutané, mais que la récupération est relativement rapide une fois que la personne retourne dans un climat moins ensoleillé", a précisé Thomas Willmott, auteur de l’étude, dans un communiqué.

La perturbation du microbiote cutané peut entraîner des problèmes de santé

"Les protéobactéries dominent le microbiote cutané. Il n'est donc pas surprenant que le microbiote se reconstitue rapidement pour rétablir les conditions optimales de fonctionnement de la peau", a expliqué Abigail Langton, co-auteur des travaux. D’après l’équipe, ce qui pourrait être plus préoccupant est l'altération rapide de la diversité du microbiote, qui a été liée à des états pathologiques. "Par exemple, une diminution de la richesse bactérienne de la peau a déjà été associée à la dermatite. La fluctuation de la diversité des protéobactéries a été corrélée à des problèmes de peau, tels que l'eczéma et le psoriasis."