Écran, lâcher prise, déconnexion : comment aider votre cerveau à prendre des vacances ?

L'ESSENTIEL Même lorsque nous faisons rien, le cerveau consomme environ 20 % de l'énergie totale du corps, soit seulement 5 % de moins que lorsqu’il est mobilisé pour résoudre un problème.

Pour offrir du repos au cerveau, il est bon de couper les notifications des appareils électroniques.

Les moments où nous divaguons, sont ceux où le cerveau consolide le mieux les information.

Les vacances ont officiellement commencé ! Si nous les attendons avec impatience, il n’est pas toujours simple de déconnecter et de profiter du moment présent. L'Observatoire B2V des mémoires partage trois astuces pour aider notre cerveau à aussi s’offrir un moment de détente.

Éteindre les écrans pour mieux activer les sens

Smartphone, ordinateur, tablette, télé, montre intelligente, console… les écrans font partie intégrante de notre quotidien… et cela même en vacances. Pourtant, si ces appareils sont utiles et/ou ludiques, ils n’aident pas notre cerveau à se reposer et peuvent même le perturber, notamment en réduisant les capacités d’attention ou en affectant le cycle circadien et celui du sommeil.

Ainsi, pour l’Observatoire B2V des mémoires, il est essentiel de limiter leur utilisation pendant les congés en privilégiant des activités manuelles et extérieures. "Marcher en pleine nature, jardiner, peindre, bricoler, ces activités mobilisent la motricité et la créativité tout en éloignant les distractions numériques. Elles offrent une expérience sensorielle complète qui favorise le calme mental et la concentration", expliquent les experts de l’organisme.

S’autoriser à divaguer

Ne pas chercher à "optimiser" les vacances est essentiel pour que la mémoire bénéficie aussi des vacances. "Les moments sans objectif, regarder la mer, laisser l’esprit vagabonder, sont ceux où le cerveau consolide le mieux les informations et prépare la rentrée en profondeur", expliquent l’Observatoire B2V des mémoires. En effet, lors de ces moments de lâcher prise où nous laissons libre cours à nos pensées, le réseau cérébral appelé "réseau du mode par défaut", prend le relais. Les régions cérébrales concernées s’activent de façon synchrone. Elles permettent de relier les connaissances et les souvenirs entre eux. Elles jouent aussi un rôle essentiel dans l'introspection, la synthèse et la créativité. Le réseau du mode par défaut" participe ainsi à la construction de notre mémoire épisodique et de notre identité. Il ne faut donc pas hésiter à “ne rien faire” pendant ses congés, car en réalité cela fortifie la mémoire !

Couper les notifications

Réduire son temps d’écrans et laisser son esprit ne sont pas des consignes simples à suivre… si votre téléphone vibre ou bip toutes les 5 minutes. Il ne faut donc pas hésiter à couper les notifications. "Une déconnexion partielle vaut mieux qu'aucune déconnexion", reconnaît l'équipe de l’Observatoire B2V des mémoires. Mais pour elle, pas de doute : il faut couper les notifications des appareils électroniques pendant les vacances. "Chaque interruption évitée est une occasion de prendre du recul sur son quotidien, particulièrement lorsque l’on est absorbé par le travail, et de clarifier ses pensées pour prendre des décisions importantes", conclut-elle.

Et pour ceux qui ont besoin d’un argument supplémentaire pour sauter le pas : l’hyperconnexion est connue pour avoir un effet néfaste sur la mémoire et la santé du cerveau. Elle perturbe notamment la qualité du sommeil et les capacités d’attention. Elle augmente par ailleurs le stress. "Lorsque les notifications interrompent en permanence le fonctionnement du réseau du mode par défaut, elles empêchent le cerveau d'effectuer son travail de consolidation et de projection", rappellent les experts.