La "bactérie carnivore" menace-t-elle vos vacances ?

Le bord de mer est l’une des destinations de vacances les plus populaires. Mais il pourrait devenir plus dangereux dans les années à venir à cause de la prolifération d’une bactérie, dite mangeuse de chair. Selon Euronews, des plages ont été fermées en Espagne récemment à cause de la présence. En août 2024, une baigneuse avait été contaminée par cette bactérie à Saint-Jean-de-Luz. Elle avait alors frôlé l’amputation.

Qu’est-ce que vibrio, la bactérie mangeuse de chair ?

Cette bactérie peut contaminer l’humain de deux manières. Comme dans le cas de cette baigneuse, elle peut pénétrer dans l’organisme via des blessures ou des coupures. La zone touchée peut ensuite rougir, voire gonfler. Il s’agit d’une urgence médicale car la bactérie détruit progressivement les tissus cutanés, et risque ainsi de nécessiter une amputation.

La contamination peut aussi être consécutive à l’ingestion de fruits de mer. "Il s'agit notamment des infections d'origine alimentaire, après avoir mangé des crustacés crus ou insuffisamment cuits", indique le centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). L’infection est particulièrement dangereuse pour les personnes fragiles : celles dont le système immunitaire est affaibli ou atteintes d'une maladie chronique du foie.

Une bactérie mangeuse de chair présente dans les eaux européennes

L’ECDC a créé une carte permettant de repérer les zones contaminées. "Les bactéries vivent naturellement dans les eaux côtières saumâtres, où l'eau salée et l'eau douce se mélangent, en particulier lorsque les températures sont élevées et que la salinité est plus faible, précisait l’organisme dans un communiqué paru l’an dernier. Ces conditions deviennent de plus en plus courantes dans certaines parties de l'Europe en raison du changement climatique."

Ces bactéries se trouvent principalement dans la mer Baltique, en raison de sa faible concentration en sel. "Les bactéries ont également été trouvées dans d'autres endroits, y compris la mer du Nord et divers sites de baignade fermés ou estuariens et, à mesure que les températures de la surface de la mer augmentent à travers l'Europe, on s'attend à ce que Vibrio s'étende à d'autres zones côtières", alerte l’ECDC.

Pourquoi la bactérie mangeuse de chair menace la Méditerranée ?

Sur Euronews, Hatim Aznague, analyste Projets, Action climatique et Résilience énergétique de l'Union pour la Méditerranée, partage ses inquiétudes. La Méditerranée est l’une des mers les plus vulnérables aux évolutions du climat d’après les scientifiques. "Il est important de souligner que la Méditerranée n'est pas une victime du changement climatique, mais son avant-goût, précise-t-il. C'est l'une des mers qui se réchauffent le plus vite sur la planète." Cette augmentation de la température, ainsi que la pollution et d’éventuelles diminutions de la salinité, pourraient accroître sa vulnérabilité face à la bactérie. Pour Hatim Aznague, il est nécessaire d’agir pour préserver les milieux marins, le climat et la santé humaine. "Les bactéries ne sont pas l'histoire, elles en sont les messagères ; l'histoire, c'est une mer déséquilibrée par la chaleur et la pollution", observe-t-il.