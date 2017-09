Mycobacterium ulcerans

Une bactérie mangeuse de chair inquiète les Australiens

Une bactérie mangeuse de chair inquiète les Australiens. Le nombre d'infections a triplé en quelques années. Les traitements antibiotiques sont peu efficaces.

Des plaies béantes qui refusent de se refermer et résistent aux antibiotiques. En Australie, la population se ronge les sangs à cause d’une mycobactérie particulièrement hargneuse. Mycobacterium ulcerans, c’est son nom, fait de plus en plus de victimes dans le pays. Et ses habitants en ont assez. Une adolescente de 13 ans a choisi de ruer dans les brancards.

Auteure d’une pétition postée la plateforme Change.org, Ella Crofts a directement interpellé le ministre australien de la Santé et des Sports, Greg Hunt. Depuis avril, la jeune fille souffre d’une infection liée à cette bactérie. Et les mois de traitements antibiotiques n’y font rien. Le microbe continue de ronger ses chairs.





Des séquelles lourdes

A première vue, la blessure n’avait pourtant rien d’anormal. Tout juste est-elle plus rouge que la normale. Mais en avril, la situation a dégénéré. « Lentement, la plaie s’est aggravée, mon genou est devenu gonflé et enflammé, jusqu’à ce qu’un jour, la peau se perce », explique Ella Crofts.

Cette lente progression résume bien l’aspect pernicieux de Mycobacterium ulcerans, dont l’infection est aussi connue comme l’ulcère de Buruli. Jusqu’à neuf mois peuvent s’écouler avec que l’ulcère ne se forme. Avant cela, aucun symptôme ne permet de repérer l’infection. Le dernier stade met plusieurs mois à apparaître : la peau cicatrise mais laisse de lourdes séquelles cutanées, qui nécessitent souvent une chirurgie réparatrice.







La plaie au genou d'Ella Crofts (Change.org)



Un traitement antibiotique précoce permet d’en limiter les dégâts. Mais une fois que les symptômes se manifestent, il devient très difficile de s’en débarrasser. Malgré six mois de traitement et de suivi renforcé, la jeune Ella est toujours porteuse de la bactérie qui détruit son genou. Antony Fleming, dont l’histoire est racontée par ABC News, enchaîne lui aussi les antibiothérapies.