Pyrénées-Orientales

Araignées : plusieurs cas de nécroses après des morsures

Des complications sérieuses ont été constatées chez plusieurs patients après des morsures d’araignées, dans la région de Perpignan.

Le réchauffement climatique aurait-il déjà fait basculer la France du côté des pays où sévissent araignées venimeuses et autres bestioles effrayantes ? Une information qui nous vient des Pyrénées-Orientales sème en tout cas le doute chez les médecins et les arachnologues, et la panique chez les arachnophobes.

Au moins quatre cas de morsures, aux conséquences relativement graves, ont en effet été recensés à la clinique Saint-Pierre de Perpignan, rapporte France Bleu Roussillon. « On n’avait jamais vu ça avant », s’étonne le Dr Anne Ricart, qui exerce dans la clinique.



Morsure sur l'une des victimes, quelques heures et quelques jours après (Laetitia, France Bleu)





Douleurs, infection, nécrose

Le média sudiste décrit le calvaire de Véronique, une habitante de Vinça, petit village situé à quelques dizaines de kilomètres de Perpignan. « Je croyais que c'était un moustique, explique-t-elle. Mais la nuit, j'ai eu une telle douleur que mon mari m'a emmenée aux urgences. Ça brûle, ça fait vraiment très mal. »

« Les patients se présentent avec une plaie infectée, plutôt rouge et large, poursuit le médecin. Il peut aussi y avoir une plaque noire, une nécrose au centre de l’espace rouge ». Une légère fièvre s’installe aussi parfois, mais sans gravité, souligne-t-elle. Le pronostic vital n’est donc pas en jeu, mais le problème n’est pas anodin pour les personnes touchées.



Lorsque la plaie nécrose (Wikimedia Commons)