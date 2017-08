Animaux sauvages

Suisse : une chauve-souris infectée par la rage a mordu un homme

C’est la première fois depuis 2002 que le virus de la rage est détecté chez une chauve-souris. La prudence est donc de mise lors des contacts avec les mammifères volants.

Dracula n’est pas de retour, mais un cas suisse incite à se méfier des chauves-souris. Les autorités helvétiques ont en effet rapporté un cas d’infection par le virus de la rage chez un animal dans le canton de Neuchâtel. C’est le premier cas enregistré depuis 15 ans.

La chauve-souris infectée avait été recueillie par un homme qui l’avait trouvée le 28 juillet dernier, affaiblie et désorientée, sur un trottoir, rapporte Le Matin. Ce geste de compassion envers un animal pas toujours attirant s’est retourné contre le bon samaritain. Le soir même, alors qu’il tentait de la relâcher, elle l’a mordu à l’index, avant de mourir.

Traitement préventif

« Comme la morsure était assez profonde, la personne s'est rendue à l'hôpital, où on lui a administré d'office un traitement préventif contre le virus de la rage », a expliqué le vétérinaire cantonal Pierre-François Gobat. Les craintes ont rapidement été confirmées : le 2 août, les résultats des tests sont tombés : la chauve-souris était bel et bien enragée.

Depuis l’éradication de la rage chez les renards en Europe, les cas de détection du virus sont extrêmement rares. Mais occasionnellement, des chauves-souris peuvent être infectées, et une surveillance est mise en place. En suisse, 941 d’entre elles ont été testées depuis 1976, ne révélant que trois infections en 1992, 1993 et 2002, signale Science et Avenir.