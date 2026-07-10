Bonnie Tyler : tout savoir sur le problème intestinal qui a précédé son décès

L'ESSENTIEL En mai dernier, Bonnie Tyler a été hospitalisée en urgence après une grave complication intestinale et a été placée dans un coma artificiel afin de favoriser son rétablissement.

Après plus d'un mois de coma artificiel, la chanteuse s'est réveillée. Malgré cette évolution positive, elle est restée en soins intensifs dans un état jugé grave, entraînant l'annulation ou le report de ses concerts.

Ce 9 juillet, ses proches ont annoncé que l’artiste est décédée à l’âge de 75 ans "dans un hôpital au Portugal des suites de la maladie pour laquelle elle était soignée."

"La famille et l'équipe de Bonnie ont le cœur brisé d'annoncer que Bonnie est décédée de manière inattendue hier soir dans un hôpital au Portugal des suites de la maladie pour laquelle elle était soignée. Nous publierons prochainement un communiqué plus détaillé, mais nous vous demandons pour l'instant de respecter notre vie privée afin que nous puissions faire face à cette tragédie." C’est le message publié sur le compte Facebook de la star britannique des années 1980.

Infection sévère causée par une perforation intestinale : "un coma artificiel pour faciliter son rétablissement"

Pour rappel, en mai dernier, la chanteuse, connue pour sa voix rocailleuse, avait été admise à l'hôpital de Faro, au Portugal, où elle réside, pour subir une intervention chirurgicale intestinale d'urgence. "L'opération s'est bien déroulée et elle est actuellement en convalescence", pouvait-on lire sur son compte Facebook. Cependant, le lendemain, le porte-parole de l’artiste galloise a annoncé que "les médecins l’ont placé dans un coma artificiel pour faciliter son rétablissement." Une information relayée par le quotidien portugais Correio da Manha, selon lequel elle "a subi un arrêt cardiorespiratoire et a ensuite été réanimée. L'épisode s'est produit quand les médecins ont essayé de la sortir du coma artificiel. Le pronostic est très réservé."

L'interprète de "The Total Eclipse of the Heart" était restée plongée dans un coma artificiel jusqu'à ce que les médecins portugais parviennent à maîtriser l'infection sévère causée par une perforation intestinale. "Elle a commencé à se sentir mal pendant un concert à Londres et a consulté un médecin pour des examens, mais rien d'anormal n'a été détecté. Elle a alors décidé de se rendre à Algarve, où elle a commencé à ressentir de fortes douleurs abdominales. Deux jours plus tard, elle s'est rendue dans un hôpital privé, qui l'a transférée d'urgence à l'hôpital de Faro car son appendice avait éclaté et elle nécessitait une intervention chirurgicale d'urgence", a déclaré M. Mealha qui a rencontré pour la première fois Bonnie Tyler à l’ouverture d’une boîte de nuit à Albufeira dans les années 80.

Perforation du tube digestif : un risque élevé de décès si une chirurgie n’est pas réalisée en urgence

La perforation intestinale, dont a souffert la chanteuse et qui a nécessité une intervention chirurgicale d'urgence, correspond à une perforation de n’importe quel organe creux de l’appareil digestif, qui se traduit par une douleur intense soudaine dans le thorax ou l’abdomen et un abdomen douloureux à la palpation. Ce trouble, pouvant entraîner une septicémie et un décès, permet aux aliments, aux liquides digestifs ou aux autres contenus intestinaux de s’échapper dans l’abdomen (ou parfois dans les poumons, si l’œsophage est perforé). "Ces matières sont très irritantes et contiennent des bactéries, qui provoquent une inflammation et une infection sévères qui peuvent avoir une issue fatale en l’absence de traitement", indique le Manuel MSD. Pour traiter ce trouble, les professionnels de santé opèrent la personne concernée afin d’arrêter l’écoulement du contenu intestinal dans la cavité abdominale ou thoracique.

Le 16 juin, les proches de Bonnie Tyler ont indiqué qu’elle n’était plus dans le coma, mais que son état restait "très grave" et qu’elle était "toujours en soins intensifs dans un hôpital au Portugal." Quelques semaines plus tard, l’artiste est décédée à l’âge de 75 ans.