Pourquoi peut-on être épuisé malgré un sommeil suffisant ?

L'ESSENTIEL La durée du sommeil ne suffit pas à garantir une récupération optimale.

Le stress, une chambre trop chaude, des horaires irréguliers, une consommation tardive d'alcool ou d'écrans, ou encore des réveils répétés peuvent fragmenter le sommeil.

Une alimentation déséquilibrée, une hydratation insuffisante, une activité physique trop faible ou, au contraire, un surmenage peuvent diminuer progressivement le niveau d'énergie.

Se réveiller fatigué après une nuit de plus de huit heures peut être déroutant. La durée du sommeil ne suffit pas à garantir une récupération optimale. La qualité du repos, le stress, les émotions, les habitudes de vie ou encore certains problèmes de santé peuvent expliquer cette fatigue persistante.

La qualité du sommeil compte autant que sa durée

Une nuit longue n'est pas forcément une nuit réparatrice. Pour récupérer pleinement, l'organisme a besoin d'enchaîner les différents cycles du sommeil, notamment les phases de sommeil profond qui permettent de récupérer.

Le stress, une chambre trop chaude, des horaires irréguliers, une consommation tardive d'alcool ou d'écrans, ou encore des réveils répétés peuvent fragmenter le sommeil sans que l'on s'en rende compte. Des troubles comme l'apnée du sommeil ou le syndrome des jambes sans repos peuvent également empêcher une récupération efficace.

Si la fatigue persiste plusieurs semaines malgré une durée de sommeil satisfaisante, il est utile d'en parler à un professionnel de santé afin d'évaluer la quantité et la qualité du sommeil.

Le poids du stress et de la charge mentale

Un état d'alerte, une hypervigilance, des ruminations et du stress pendant des jours ou des semaines sollicitent constamment les ressources mentales, qui peuvent s'épuiser malgré des nuits suffisantes. Un système nerveux qui fonctionne en permanence sur le mode « urgence » consomme énormément d'énergie au quotidien et a besoin de pauses suffisantes pour récupérer.

Prendre du temps pour soi, ralentir, se sentir en sécurité, partager ses difficultés avec ses proches ou consulter un professionnel peut aider à alléger cette charge et favoriser une récupération plus profonde, au-delà du sommeil.

Le mode de vie et l'alimentation ont un rôle essentiel

Une alimentation déséquilibrée, une hydratation insuffisante, une activité physique trop faible ou, au contraire, un surmenage peuvent diminuer progressivement le niveau d'énergie. Certaines causes médicales comme une carence en fer, un trouble de la thyroïde, certaines maladies chroniques, des infections ou encore les effets secondaires de certains médicaments doivent aussi être recherchées.

L'anxiété et la dépression s'accompagnent aussi souvent d'un épuisement marqué, parfois plus visible que les autres symptômes. Si la fatigue persiste, s'aggrave ou s'accompagne d'autres symptômes, un avis médical permet d'en rechercher la cause et de proposer une prise en charge adaptée.

En savoir plus : "Anti-fatigue" du Pr Pierre Philip.