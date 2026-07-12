Coup de chaleur et insolation : quelle est la différence ?

L'ESSENTIEL Consécutive à une exposition au soleil, l'insolation se manifeste par des maux de tête violents, une somnolence, des nausées, une fièvre élevée.

Le coup de chaleur qui peut se produire même à l'ombre peut entraîner des convulsions, un délire et une chute de la tension artérielle.

Dans les deux cas et lorsque les symptômes sont aigus, il faut placer la personne au frais et alerter les secours.

L’insolation est liée à une exposition directe de la tête au soleil. Le coup de chaleur, lui, correspond à un dérèglement plus global de la température du corps, qui n’arrive plus à se refroidir. Le coup de chaleur est une urgence médicale.

L’insolation : le soleil directement sur la tête

L’insolation survient après une exposition directe de la tête au soleil. Elle peut se manifester par des maux de tête violents, une somnolence, des nausées, une fièvre élevée, parfois des brûlures cutanées liées à un coup de soleil et, dans certains cas, une perte de connaissance. (Ameli)

Le premier réflexe est de mettre la personne à l’ombre, de la rafraîchir, de l’asperger d’eau ou de lui proposer une douche ou un bain tiède si son état le permet. Il faut aussi faire circuler l’air autour d’elle. Si les symptômes persistent, il faut consulter. Et si un jeune enfant perd connaissance, il faut appeler les secours au 15 ou au 112. (Ameli)

Le coup de chaleur : le corps est débordé

Le coup de chaleur peut survenir après une exposition prolongée à une forte chaleur, avec ou sans soleil direct. Il peut arriver lors d’un effort physique intense, dans un logement surchauffé, dans une voiture, dans une pièce mal ventilée ou pendant une canicule. Ce n’est donc pas seulement un problème de plage ou de soleil.

Dans le coup de chaleur, le système de thermorégulation est dépassé. L’Assurance Maladie le décrit comme une urgence médicale, caractérisée notamment par une température corporelle supérieure ou égale à 40 °C, des troubles de la conscience marqués, des convulsions, un délire, un coma possible ou une chute importante de la tension artérielle. (Ameli)

Des signes annonciateurs peuvent précéder la situation grave : maux de tête, vertiges, nausées, confusion, somnolence, température supérieure à 39 °C, peau rouge, chaude, sèche ou moite, soif intense, pouls et respiration accélérés. Dans ce cas, il faut contacter très vite les secours médicaux. (Ameli)

Peut-on faire un coup de chaleur à l’ombre ?

Oui. C’est même l’un des points les plus importants à retenir. L’insolation suppose une exposition directe au soleil, en particulier de la tête. Le coup de chaleur, lui, peut se produire dès que le corps n’arrive plus à évacuer la chaleur. Une personne âgée dans un appartement surchauffé, un sportif qui court en pleine chaleur ou un enfant dans une voiture peuvent faire un coup de chaleur sans être en train de “prendre le soleil”.

Que faire en attendant les secours ?

En cas de suspicion de coup de chaleur, il faut appeler immédiatement le 15 ou le 112. En attendant, il faut installer la personne dans un endroit frais, retirer les vêtements superflus, l’asperger d’eau fraîche ou la couvrir de linges humides, créer un courant d’air et la faire boire seulement si elle est consciente et capable d’avaler. (Ameli)

Il ne faut pas perdre du temps à chercher le bon mot si la personne va mal. Insolation ou coup de chaleur, les signes graves doivent faire agir : confusion, perte de connaissance, convulsions, température très élevée, impossibilité de boire, aggravation rapide.