Chaleur : cette technique aide les personnes âgées à se rafraîchir

Un dernier coup de chaleur avant l’arrivée de l’automne, lundi prochain. Météo France annonce des températures élevées sur toute la France, vendredi 19 septembre. Dans certaines régions, le thermomètre atteindra 35°C. Ces conditions peuvent être difficiles à supporter, en particulier pour les personnes âgées. Dans la revue Experimental Physiology, des chercheurs révèlent une astuce inattendue pour les aider à se rafraîchir. Selon leurs expérimentations, le fait de plonger les mains et les avant-bras des personnes âgées dans une eau à température ambiante est une technique efficace pour diminuer la température corporelle.

Fortes chaleurs : pourquoi les personnes âgées sont plus fragiles ?

"Les personnes âgées sont plus vulnérables à la chaleur que les jeunes, rappelle Rachel Cottle, de l'Université d'État de Pennsylvanie et autrice principale de cette étude. Elles ne transpirent pas aussi efficacement et ne peuvent pas non plus pomper le sang vers leur peau aussi efficacement." Or, toutes ne disposent pas de système de climatisation à leur domicile pour se rafraîchir. "L'augmentation de la température corporelle accélère le rythme cardiaque et sollicite le système cardiovasculaire, poursuivent ces spécialistes. Elle peut également entraîner, à terme, un épuisement dû à la chaleur et un coup de chaleur, entraînant des blessures, voire la mort."

Immersion des bras dans l’eau : une réduction de la chaleur corporelle

Les scientifiques américains ont testé une méthode alternative, et facile à mettre en place : l'immersion des mains et des avant-bras dans l'eau. "Son efficacité pour atténuer le stress thermique chez les jeunes adultes avait déjà été démontré", précisent-ils. D’autres travaux ont révélé que placer les pieds dans l’eau ou s’arroser étaient des solutions inefficaces. Cette fois, les chercheurs ont cherché à comprendre si cette immersion des mains et des avant-bras permettait de limiter la vitesse d'augmentation de la température corporelle.

Pour tester leur hypothèse, ils ont recruté 12 adultes en bonne santé de plus de 65 ans. Tous ont été exposés à deux heures de stress thermique, soit une température de 34 °C avec 77 % d’humidité. Pour la moitié du groupe, une bassine d'eau à environ 20 °C (la température de l'eau du robinet) a été mise à disposition après une heure d’exposition à la chaleur. Ils ont immergé leurs mains et leurs bras jusqu'aux coudes dans l'eau pendant 10 minutes. Ils ont ensuite retiré leurs mains et leurs avant-bras de l'eau et ont répété l'opération 20 minutes plus tard. Pendant ce temps, l'autre partie des participants n’a pas eu accès à cette technique de refroidissement. L’opération a été réalisée à plusieurs reprises : tous les participants ont fait l'expérience quatre fois, dont deux fois avec immersion et deux fois sans.

"La température corporelle a diminué d'environ un demi-degré Fahrenheit, révèle Rachel Cottle. Cela peut paraître insignifiant, mais c'est suffisant pour être pris en compte en cas de risque de coup de chaleur. Bien sûr, cela ne garantira pas une sécurité indéfinie, mais cela pourrait prolonger le délai avant que la chaleur ne cause des blessures." Les scientifiques ont aussi observé un ralentissement de la fréquence cardiaque.

Personnes âgées : que faire en cas de fortes chaleurs ?

Si cette technique est efficace, Larry Kenney, co-auteur de ces travaux, rappelle que c’est une solution de secours. "La première chose à faire est de réduire la charge thermique sur le corps, souligne le professeur de physiologie. Si possible, il est conseillé de se déplacer vers des espaces climatisés, comme chez un ami, dans un centre commercial ou une bibliothèque." En parallèle, il est primordial de s’hydrater correctement.