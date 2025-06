La chaleur extrême perturberait le microbiote intestinal des personnes âgées

L'ESSENTIEL Les vagues de chaleur et le vieillissement se combinent pour affaiblir considérablement le système immunitaire, rendant les souris âgées nettement plus vulnérables aux infections dangereuses comme Vibrio vulnificus.

Le stress thermique altère considérablement la fonction de la barrière intestinale augmente l'inflammation systémique et favorise l'enrichissement des bactéries résistantes aux antibiotiques.

Un microbe intestinal bénéfique, Roseburia intestinalis, permet de restaurer la fonction immunitaire et réduit les signes d'infection.

"Le changement climatique aggrave les vagues de chaleur, augmentant considérablement les risques pour la santé publique, notamment la vulnérabilité accrue aux infections à Vibrio vulnificus (connu sous le nom de bactérie mangeuse de chair), en particulier chez les personnes âgées. Si le stress thermique à lui seul altère la régulation immunitaire et compromet l'intégrité intestinale, les effets combinés du vieillissement et du stress thermique induits par le climat sur la gravité de l'infection restent insuffisamment étudiés", selon des chercheurs de l’université de Californie à Irvine (États-Unis).

La chaleur endommage les intestins et augmente le risque d'infection à Vibrio vulnificus

Dans une récente étude, parue dans la revue Science of The Total Environment, ces derniers ont voulu comprendre comment la chaleur prolongée affecte le microbiome intestinal, la réponse immunitaire et la vulnérabilité aux infections chez les personnes âgées. Pour cela, l’équipe a exposé de jeunes souris de 12 semaines et des rongeurs plus âgés de 24 mois à une chaleur extrême. Ensuite, elle a procédé à un séquençage du microbiote ainsi qu'à des tests d'intégrité intestinale et de fonction immunitaire.

Les résultats ont montré que les effets combinés du vieillissement et des vagues de chaleur affaiblissaient leurs fonctions intestinales et immunitaires, ce qui augmente le risque d'infection par la bactérie Vibrio vulnificus, de plus en plus présente dans les eaux océaniques plus chaudes. Après avoir contracté l’infection à Vibrio vulnificus, les animaux âgés soumis à un stress thermique présentaient significativement plus de lésions de la barrière intestinale, d'inflammation systémique, de dysfonctionnement immunitaire et de bactéries résistantes aux antibiotiques, en particulier ceux conférant une résistance à la tétracycline, dans le microbiote intestinal.

Roseburia intestinalis, une piste thérapeutique potentielle

D’après les auteurs, les souris âgées traitées avec un microbe intestinal bénéfique, appelé Roseburia intestinalis, ont vu "une réduction significative de l'immunosénescence des lymphocytes T CD4+ exacerbée par le stress thermique chez les souris âgées." En clair, les animaux ont présenté une fonction immunitaire restaurée et une diminution des signes d'infection. Ensuite, la réintroduction de probiotiques clés a contribué à améliorer la santé intestinale et à réguler le système immunitaire. "Les données suggèrent que le soutien de la santé intestinale pourrait être essentiel pour renforcer la résilience immunitaire lors d'une exposition à la chaleur", ont conclu les scientifiques.