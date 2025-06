Vague de chaleur : attention si vous suivez ces traitements

L'ESSENTIEL En cette période de fortes chaleurs, l’ANSM recommande de ne pas arrêter un traitement sans avoir demandé l’avis d’un médecin ou d’un pharmacien.

Cependant, l’autorité sanitaire signale que certains médicaments, comme "le paracétamol et les AINS, peuvent aggraver les symptômes d’un coup de chaleur" ou le syndrome d’épuisement-déshydratation.

Elle met également en garde contre le risque de photosensibilisation, une réaction du système immunitaire déclenchée par le soleil qui peut être aggravée par la prise de médicaments.

Durant les prochains jours, les températures vont continuer d’augmenter. L’exposition à de fortes chaleurs a des conséquences sur le corps, qui met tout en œuvre pour s’adapter et maintenir la température corporelle constante à 37°C. "Les vaisseaux sanguins à la surface de la peau se dilatent pour favoriser une meilleure circulation du sang et une transpiration plus efficace, ce qui va permettre à la chaleur de s’évacuer plus facilement par les pores de la peau. En outre, le cerveau déclenche une sensation de soif, ce qui nous pousse à boire de l’eau. C’est ce qu’on appelle la thermorégulation", indique l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).

Chez des personnes surexposées et/ou vulnérables, ce système ne fonctionne pas correctement. Dans le détail, le corps se fatigue, sa température augmente et il se déshydrate, il perd trop d’eau et de sels minéraux. Cela peut entraîner le syndrome d’épuisement-déshydratation, qui se manifeste par des maux de tête, des nausées, des vertiges, une tachycardie, des difficultés respiratoires ou encore une faiblesse musculaire. Autre complication : un coup de chaleur. Cette association d’une hausse brutale de la température du corps (au-delà de 40°C) à des troubles neurologiques graves (délire, hallucinations, convulsions et coma) est une "urgence médicale extrême, d’apparition très rapide (1 à 6h) et d’évolution fatale si celle-ci n’est pas prise en charge rapidement."

Déshydratation, coup de chaleur : "le paracétamol et les AINS peuvent aggraver les symptômes"

Pendant cette vague de chaleur, certains traitements peuvent amplifier le syndrome d’épuisement-déshydratation ou un coup de chaleur. En outre, l’efficacité de certains médicaments peut être altérée. C’est pourquoi, le 13 juin, l’ANSM a tenu à sensibiliser au bon usage des traitements. L’autorité sanitaire recommande de ne pas arrêter un traitement sans avoir demandé l’avis d’un médecin ou d’un pharmacien, en particulier si un patient prend un nouveau médicament ou suit un traitement de longue durée. "Évitez de prendre de vous-même des médicaments pour des petits maux sans gravité (rhume, toux, allergie, douleur). Vous avez mal à la tête après avoir été exposé à des fortes chaleurs, ne prenez pas de médicaments de votre propre initiative. Même les plus courants comme le paracétamol et les AINS peuvent aggraver les symptômes d’un coup de chaleur."

L’ANSM alerte également sur le lien entre médicament et risque de photosensibilisation. En effet, après une exposition aux rayons du soleil, un traitement peut déclencher une réaction cutanée (démangeaisons, rougeurs, inflammation). Chez certaines personnes, une réaction allergique peut survenir. Les médicaments en cause sont à appliquer sur la peau, comme des traitements contre l’acné, antiseptiques locaux, traitements antimycosiques ou crèmes antiallergiques, ou pris par voie orale ou injectable, tels que certains antibiotiques, anti-inflammatoires, antihistaminiques, antidépresseurs.

Comment conserver et transporter vos médicaments ?

Afin de préserver la stabilité et l’efficacité des traitements, il convient de respecter les conditions indiquées dans la notice et d’éviter d’exposer les médicaments directement au soleil. L’autorité sanitaire préconise de garder les médicaments à une température inférieure à 25°C ou à 30°C. Ceux à conserver entre 2 et 8°C doivent être placés au réfrigérateur. "Pour tous les médicaments, sauf ceux qui se conservent au réfrigérateur : nous vous recommandons de les transporter dans un emballage isotherme mais non réfrigéré. Pour les médicaments habituellement conservés au réfrigérateur : nous vous recommandons de les transporter dans un emballage isotherme réfrigéré (par exemple muni de blocs de glace), en veillant à ce qu’ils ne congèlent pas pour autant."