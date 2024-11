Médicaments : quels sont les plus consommés en France en 2023?

L'ESSENTIEL L'Assurance maladie publie un état des lieux de la consommation de médicaments en France.

Le Doliprane est le médicament prescrit le plus consommé dans le pays, avec plus de 300 millions de boîtes l'an passé.

La consommation de médicaments s'accroît avec l'âge : elle avoisine les dix boîtes par mois pour les plus de 80 ans.

25,5 milliards d’euros de médicaments. La somme correspond à l’ensemble des prescriptions remboursées par l’Assurance Maladie en 2023. Dans un rapport publié le 14 novembre, l’organisme observe une hausse de ce montant depuis 2021.

Médicament : comment expliquer la hausse des remboursements depuis 2021 ?

"L’évolution récente des dépenses remboursées, depuis 2020, est avant tout portée par le coût de l’innovation et des médicaments onéreux", indique l’Assurance Maladie. La part de ces traitements innovants est passée de 20 à 26 % des montants remboursés. L’organisme estime aussi que la progression parallèle des "dépenses liées à des médicaments présentant une amélioration mineure ou inexistante par rapport à l’existant" a contribué à cette hausse. Enfin, la part des médicaments anciens ou génériques, moins coûteux, a diminué sur la même période.

"Cette croissance reflète l’arrivée d’innovations thérapeutiques dans de nouvelles indications en ville, complète le communiqué. La croissance des dépenses est ainsi portée par l’oncologie, les immunosuppresseurs et des médicaments orphelins." Les dépenses liées à des anticancéreux ont ainsi augmenté de plus de 345 millions d’euros entre les deux périodes.

Prescription : la liste des médicaments les plus remboursés

En valeur, les médicaments prescrits les plus remboursés en France sont des médicaments liés à des pathologies cardiaques, dont un anticoagulant et un traitement contre l'amylose cardiaque.

En volume, le Doliprane est largement en tête : l’Assurance Maladie comptabilise 308,2 millions de boîtes prescrites en 2023. En moyenne, plus de huit boîtes par patient sont prescrites chaque année en France. Cet antalgique est suivi par un autre médicament de la même catégorie : le Dafalgan. Plus de 71 millions de boîtes ont été prescrites l’an passé. "De manière générale, les médicaments les plus remboursés en volumes appartiennent très largement à la famille des antalgiques indiqués dans le traitement de la douleur", observe l’Assurance Maladie.

Le Levothyrox, utilisé dans le traitement de l’hypothyroïdie, est le troisième médicament le plus prescrit dans le pays. Pour le reste, on retrouve les vitamines "largement prescrites aux enfants et aux personnes âgées notamment", la Ventoline - utilisée pour traiter les crises d’asthme - et l’Amoxiciline Viatris, un antibiotique à large spectre.

Qui sont les plus gros consommateurs de médicaments ?

L’Assurance Maladie estime que chaque patient, ayant reçu au moins une délivrance de médicament dans l’année, consomme 41 boîtes, en moyenne, par an. "Ces données couvrent d’importantes disparités, selon les âges notamment, les traitements médicamenteux augmentant logiquement avec l’âge des assurés, rappelle l’organisme. Ainsi, si les patients de moins de 18 ans consomment en moyenne environ 1 boîte de médicaments par mois, cela progresse très significativement avec l’âge : près de 2 par mois entre 18 et 44 ans en moyenne, puis plus de 3,5 boîtes entre 45 et 64 ans pour atteindre plus de 6 entre 65 et 79 ans et enfin, près de 10 boîtes par mois pour les patients de plus de 80 ans."

Dans son enquête réalisée par BVA, l’Assurance Maladie observe que les Français sont en demande de prescriptions de médicaments de la part de leur médecin. Or, les professionnels de santé affirment ressentir "une pression de la part de leurs patients" à ce sujet. Une nouvelle campagne de communication est lancée pour permettre une meilleure utilisation des traitements médicamenteux. "Elle vise à faire prendre conscience qu’une consultation ne rime pas forcément avec prescription de médicaments et à favoriser le dialogue médecins-patients", indique l’organisme.