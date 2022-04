Pénurie de Doliprane : faut-il s'en inquiéter ?

L'ESSENTIEL Sanofi affichait un chiffre d'affaires de près de 9 milliards d'euros au premier trimestre 2020.

Une hausse de 6,9 %.

"Actuellement la gélule est manquante ; avant, ça a été le comprimé effervescent. Ça fait plusieurs semaines que c'est comme ça, depuis les vacances de Noël". Comme l’explique Christelle Quermel, présidente du syndicat des pharmaciens de l'Hérault, à TF1, la France doit faire face à une pénurie de doliprane.

Epidémies de grippe et de Covid-19

Ces médicaments anti-douleur ont été surconsommés ces derniers temps, notamment à cause des épidémies de grippe et de Covid-19, et le laboratoire Sanofi aurait du mal à en produire assez pour toutes les régions.

Sanofi assure que la pénurie prendra fin en juin, notamment concernant la gélule 1000. En attendant, il est généralement possible, sauf contre-indications, de remplacer le doliprane par d’autres médicaments qui contiennent du paracétamol.

"Il y a suffisamment de marques"

"Il y a suffisamment de marques pour satisfaire la demande sans difficulté", rassure sur France Info Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. "Si jamais on devait constater sur un temps long une forte tension, il faudrait soit augmenter le calibrage des usines, soit réaliser des stocks stratégiques pour éviter des pics de demandes", ajoute-t-il.