Température et humidité : quel cocktail est mauvais pour votre cœur ?

L'ESSENTIEL Une étude montre que la tension cardiovasculaire commence à des niveaux de température et d'humidité inférieurs à ceux qui provoquent des augmentations de la température du corps.

Les gens qui avaient une activité minimale dans un lieu chaud et sec, ont vu leur pression cardiovasculaire augmenter à partir de 45 degrés et une humidité de 19 %.

Quand ils avaient une activité minimale dans une pièce chaude et humide, leur tension cardiovasculaire grimpaient quand la température atteignaient 35 degrés et que l'humidité relative était de 65 %.

Il a été démontré à plusieurs reprises que les crises cardiaques sont plus nombreuses lors des vagues de chaleur. Une des raisons de ce phénomène est que les hautes températures augmentent la tension cardiovasculaire (hausse continue de la fréquence cardiaque). Comme les épisodes caniculaires sont de plus en plus nombreux en raison des changements climatiques, des chercheurs de la Pennsylvania State University ont voulu déterminer plus précisément à quelle température, mais également quelle humidité, le cœur commençait à s’emballer dangereusement et être en difficulté.

Chaleur et humidité : la tension cardiaque augmente avant la température corporelle

Les scientifiques ont réuni 45 personnes dans la vingtaine. Ils leur ont demandé de marcher lentement sur un tapis roulant ou d’effectuer des activités simulant les tâches de la vie quotidienne à l'intérieur d’une pièce reproduisant des conditions environnementales chaudes et humides ou chaudes et sèches.

Les chercheurs ont découvert que lors d’une activité minimale dans un lieu chaud et humide, la tension cardiovasculaire augmentait quand la température grimpait à 35 degrés et que l'humidité relative était de 65 %. En revanche, la température corporelle ne commençait à monter que lorsque l’air était à 35 degrés et 73 % d’humidité. Lors de la marche lente, la tension cardiovasculaire a crû quand la station météo a affiché 35 degrés et 52 % d'humidité. La température du corps s’est élevée de son côté dès 35 degrés et 58 % d'humidité.

Les gens qui avaient une activité minimale dans un lieu chaud et sec, ont vu leur pression cardiovasculaire augmenter à partir de 45 degrés et une humidité de 19 %. La température du corps a bougé à compter de 47 degrés et de 17 % d’humidité. Quand ils marchaient dans les mêmes conditions, les hausses de la tension cardiovasculaire se sont produites à 40 degrés et 25 % d'humidité relative. La température a grimpé à partir de 42,7 degrés et 22 % d'humidité relative.

Ainsi, en plus de délimiter les températures et l'humidité pouvant être problématiques pour les cœurs fragiles, les chercheurs ont aussi découvert que la pression artérielle croit à des niveaux inférieurs de ceux de la température corporelle.

Vague de chaleur : de nouvelles recommandations pour préserver le cœur ?

Les chercheurs qui présenteront leurs travaux lors du American Physiology Summit organisé du 20 au 23 avril 2023 en Californie, pensent que leurs découvertes peuvent aider à redéfinir les consignes données afin de mieux protéger les personnes pendant les vagues de chaleur.

"Nos résultats peuvent aider à déterminer quand des alertes sont nécessaires pour conseiller aux gens de limiter leurs activités, de rester hydratés et de rester à l'ombre ou à l'air conditionné autant que possible", a expliqué la première auteure de l'étude, Rachel Cottle dans un communiqué. "Ils pourraient également aider à déterminer quand les événements sportifs organisés doivent être reportés, quand les centres de refroidissement doivent être mis en place ou encore quand les travailleurs extérieurs doivent prendre des pauses supplémentaires".